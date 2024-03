¿Karol G le copia los atuendos a Lyn May? Esta es la impactante revelación de la vedette mexicana

En el mundo del espectáculo, la originalidad es un valor apreciado. Sin embargo, recientemente, la reconocida vedette mexicana Lyn May ha acusado a varias artistas, incluyendo a la cantante colombiana Karol G, de copiar su estilo.

Lyn May, quien saltó a la fama en la época de las películas de ficheras en los años 70, utilizó sus redes sociales para expresar su descontento. Según May, varias artistas están replicando su estilo de vestimenta sin darle el debido crédito.

En una publicación en Instagram, May compartió varias fotos comparando sus atuendos con los de artistas como Karol G, Cardi B, Jennifer López y Anitta. “¡Me copian, no son originales! Me impresiona el cinismo de algunas cantantes de copiar mis looks exactamente, sin darme crédito!!! Incluso trabajan con los mismos diseñadores!” escribió May.

La vedette también señaló que la mayoría de la moda actual tiene inspiración de las vestimentas que se usaban en el cabaret. “Yo no puedo hacer que la gente me deje de copiar, solo quiere que sepan que TODO lo que ven en la moda actual viene de las vedettes, del cabaret y del burlesque”.

La publicación de Lyn May generó una gran cantidad de reacciones en las redes sociales. Algunos usuarios apoyaron a May, mientras que otros argumentaron que las artistas mencionadas podrían no estar conscientes de que sus diseñadores están replicando los atuendos de May.

Este incidente nos recuerda la importancia de la originalidad y el reconocimiento en el mundo del espectáculo. Aunque la inspiración puede venir de muchas fuentes, es crucial dar crédito a quienes lo merecen. Esperamos que este incidente sirva como un recordatorio de la importancia de la originalidad y el reconocimiento en la industria del entretenimiento.