Quién es quién en ‘Nadie como tú', la telenovela protagonizada por Karla Esquivel y Brandon Peniche

“Nadie de como tú” se estrenó el pasado 14 de agosto como parte de la barra vespertina de telenovelas de Las Estrellas, y de inmediato la historia logró posicionarse en el gusto de la audiencia.

La trama de “ Nadie como tú ” nos lleva a través de la historia de “Ximena”, una joven mezcalera que desconoce sus verdaderos orígenes. La chica conoce a “Salvador”, el heredero de la adinerada familia que la contrata, y de inmediato ambos tienen una conexión especial.

Las cosas se complican cuando la verdadera identidad de la muchacha es descubierta: pertenece a una familia poderosa, lo que hará que ambas estirpes se enfrenten a muerte. Esto complicará que tanto “Ximena” como “Salvador” estén juntos.

Destaca en especial la actuación de Fernanda Bernal, quien ha logrado romper estereotipos y conquistar a la audiencia con el personaje de “Carmen"; conoce al elenco de esta telenovela encabezada por Karla Esquivel y Brandon Peniche.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “NADIE COMO TÚ"?

FERNANDA BERNAL ES “CARMEN”

Fernanda Bernal ya había tenido pequeñas participaciones en programas como “La rosa de Guadalupe” y “Como dice el dicho”, pero fue en este 2023 que la joven actriz egresada del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa obtuvo su primer papel de relevancia con “Carmen”, en la nueva telenovela de Ignacio Sada, “Nadie como tú".

En entrevista exclusiva para la edición impresa de esta semana de TVyNovelas, Fernanda Bernal habló sobre los principales retos en su carrera y cómo ha lidiado con temas como la autoestima.

Sobre cómo obtuvo el personaje, Bernal contó que Sada le dijo: “ ‘Hay un personaje que se llama Carmen. Es amante del antagonista de la historia; es muy sensual, pero a la vez tal, tal... ¿Te interesa? Vamos a tener una reunión en dos horas con el productor y los directores. Te aviso’ ”.

“Entonces, imagínate: tres horas ahí en Televisa, en la angustia, rezando, llamándole a mi mamá, a mi familia, a mis amigos: ‘Oigan, por favor, cadena de oración, una cadena para que me quede con ese personaje’. Y en eso me escriben: '¡Bienvenida a Nadie como tú!’. Rompí en llanto y dije: ‘Me escogió Carmen; ella me escogió' ", declaró.

KARLA ESQUIVEL ES “XIMENA”

Karla Esquivel sorprendió a la audiencia con su papel protagónico de “Ximena”, una joven cuyo sueño es convertirse en maestra mezcalera: La joven, que no le teme a nada, hace todo lo posible por ayudar a su padrino José María, su única familia. La muchacha no sabe que sus verdaderos padres forman una de las dos familias más poderosas del área, lo que será determinante para la trama.

A Karla la hemos visto en telenovelas como “Doña Flor y sus dos maridos” y “Vencer el Miedo”, entre otras producciones.

BRANDON PENICHE ES “SALVADOR”

Brandon Peniche, hijo de Arturo Peniche y Gaby Ortiz, interpreta en este melodrama a “Salvador”, un abogado defensor de los derechos humanos a quien le molestan las injusticias. La aparición de “Ximena” le cambiará la vida.

DIEGO OLIVERA ES “JOSÉ MARÍA”

A Diego Olivera hemos visto en varias películas, así como las telenovelas “Floricienta”, “Triunfo del amor” y “Vencer el pasado (2021)”. El actor argentino interpreta a “José María”, padre de “Salvador”, “Jazmín” y “Matías” que es dueño de una importante empresa mezcalera.

EDUARDO SANTAMARINA ES “RAIMUNDO”

Eduardo Santamarina interpreta a un personaje rencoroso, vengativo y ambicioso: se trata de “Raimundo”, esposo de “Teresa” y padre de “Jonás” y “Eduardo”. En algún tiempo, “Raimundo” fue el mejor amigo de “José María”, pero su carácter lo llevó a arruinar esta amistad.

ELIZABETH ÁLVAREZ ES “BEGOÑA”

Elizabeth Álvarez da vida a “Begoña”, la esposa de “José María”, una mujer refinada, clasista y muy rencorosa. Su sueño es casar a su hijo favorito, “Salvador”, con una joven de sociedad. A la actriz la hemos visto en telenovelas como “Amigas y rivales”, “Fuego en la sangre” y “Corazón indomable”.