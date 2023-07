Estos son los actores del elenco en la nueva temporada de ‘Betty la fea’

“Yo soy Betty, la fea” tendrá una nueva secuela , y desde que Amazon Prime Video la confirmó a través de sus redes sociales, se ha desatado una gran expectativa por saber todos los detalles de esta historia. Los fans de la telenovela se preguntan, sobre todo, a cuántos actores volverán a ver o cuáles rostros nuevos habrá.

A pesar de que somos conscientes de que no volveremos a ver a algunos miembros del elenco, pues lamentablemente fallecieron, la esperanza de agradables sorpresas sigue viva. No obstante, Amazon Prime Video todavía mantiene reservados muchos detalles y no sabemos el elenco completo de la nueva temporada de “Yo soy Betty, la fea”... excepto por tres confirmaciones.

“YO SOY BETTY, LA FEA”, ESTOS SON LOS MIEMBROS DEL ELENCO CONFIRMADOS

Con la muerte del guionista Fernando Gaitán, el genio detrás de “Betty”, se conformó un nuevo equipo para darle a esta historia colombiana un giro que le haga justicia a la telenovela original. Para los fans, fue una grata sorpresa contar con dos confirmaciones obligadas:

ANA MARÍA OROZCO. La actriz, quien protagonizó la telenovela con su personaje de “Beatriz Pinzón Solano”, vuelve por tercera vez al papel luego de protagonizar la original “Yo soy Betty, la fea”, así como “Ecomoda”, la continuación. Ana María Orozco

JORGE ENRIQUE ABELLO. El explosivo “Armando Mendoza” vuelve de nuevo a la carga con su intérprete original. Jorge Enrique Abello

JUANITA MOLINA: La propia Ana María Orozco confirmó que el papel de “Mila”, la hija ahora adulta de “Betty” y “Armando Mendoza” estará a cargo de Juanita Molina, reconocida por sus papeles en “La Reina del Flow”, “Arelys Henao: canto para no llorar” y “Romina Poderosa”.

Esta decisión no tardó en generar polémica, pues Paula Yepes, la actriz que interpretó a “Mila” cuando era una bebé, reclamó a Prime Video a través de TikTok el no haberla llamado para regresar al papel, algo que le generó algunas críticas de internautas.

“YO SOY BETTY, LA FEA”, ¿A QUIÉNES NO VEREMOS EN LA NUEVA TEMPORADA?

Lamentablemente, nos quedaremos con las ganas de ver a algunos de los miembros más entrañables del elenco de “ Yo soy Betty, la fea ” debido a que ya fallecieron, entre ellos se encuentran: