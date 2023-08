El día que Adela Noriega le dio tremenda cachetada a una de sus compañeras: “Le bajé los humos”

Adela Noriega habría puesto a temblar a la producción de ‘María Bonita’, telenovela producida por RTI Televisión para la Cadena Uno, de Colombia

Adela Noriega es una de las protagonistas de telenovela más queridas en México. Gracias a su talento, belleza y carisma, se ganó el corazón de millones de televidentes y varios compañeros del medio artístico, excepto el de Flora Martínez, actriz con quien compartió créditos en ‘María Bonita’, novela colombiana de 1995.

Hace un tiempo, en entrevista para el programa ‘En Exclusiva’, Flora reveló detalles del día que Adela le dio tremenda cachetada en el set, situación derivada de un fuerte altercado con su colega.

“La hora de almuerzo se podía convertir en dos o tres horas porque a la niña la recogían para almorzar y no regresaba a tiempo y a veces decían, ‘bueno ya salgamos, fuera del aire todos, porque no llegó la protagonista”, comenzó a recordar Martínez, quien en la trama no tenía buena relación con “María Bonita Reynosa Lara”, protagónico de Adela.

Cansada de pasar por este tipo de situaciones a lo largo del proyecto, “estábamos esperándola para grabar y no llegaba, entonces, ya desesperada, fui a buscarla al camerino. Cuando abrió la puerta le dije ‘Hijue.. desconsiderada’”, platicó Flora sobre su altercado con la actriz mexicana.

Y aunque, “no se lo dije una vez, fueron varias y cada una con el tono suficientemente alto como para que todos escucharan... Cuando salí, me felicitaron porque le bajé los humos”, Adela no dejó pasar la oportunidad de cobrarse los gritos, según la actriz colombiana.

Un día normal de grabación, “nos tuvimos que encontrar en una escena en la que debía darme una cachetada. ¡Dios, casi me deja sin boca! Me dolió por varios días. Después de eso jamás volvimos a hablar”, finalizó Flora Martínez.

¿Dónde ver la telenovela ‘María Bonita’?

Los 92 capítulos de ‘María Bonita’, melodrama que protagonizaron Adela Noriega y Fernando Allende en 1995 para la Cadena Uno, los puedes ver a través de YouTube.

“María Bonita Reynosa Lara” es una cantante mexicana, que un día es invitada a Isla Fuerte para celebrar los 60 años del presidente; sin embargo, se queda atrapada en esa isla caribeña para siempre. La guapa cantante conoce al amor de su vida, “José Santos Ramand”, y ambos se envuelven en una tórrida historia de amor, llena de situaciones para darse cuenta que sí son el uno para el otro.