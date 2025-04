Las primeras imágenes de Sean Diddy Combs en la nueva temporada de South Park: ¿cuándo y dónde verla?

La icónica serie animada South Park está lista para regresar con su temporada 27, y el trailer oficial, el cual se estrenó este 2 de abril, nos dio una “probadita” de lo que veremos próximamente, y uno de los nombres que ha captado la atención en este video es el del controvertido rapero y empresario Sean ‘Diddy’ Combs.

En el tráiler, se le ve vistiendo un traje naranja con las siglas “MDC” (en referencia al Metropolitan Detention Center de Brooklyn, donde actualmente enfrenta cargos por presunto tráfico sexual y crimen organizado), mientras persigue a los protagonistas en una escena intergaláctica.

Aunque no está claro si su participación será un cameo breve o un elemento central en la trama, la inclusión de Sean Diddy Combs refleja la tradición de South Park de satirizar eventos y figuras públicas actuales.

Esta no es la primera vez que el rapero caído en desgracia aparece en esta serie, también se le vio en el episodio “Douche and Turd” de la temporada 8, donde lideró la campaña “Vote or Die!”, o en “Hell on Earth 2006", donde sus fiestas fueron el blanco de las bromas.

¿Cuándo se estrena la temporada 27 de South Park?

La temporada 27 de la serie creada por Trey Parker y Matt Stone se estrenará el próximo 9 de julio de 2025 en Comedy Central, o con una suscripción de Paramount+.

Aunque han pasado más de dos años desde el estreno de la última temporada, han lanzado varios especiales: “South Park: Joining the Panderverse” y “South Park: The End of Obesity”.

¿Qué más promete la temporada 27 de South Park?

La temporada 27 también promete abordar temas como el uso de ketamina, una guerra ficticia entre Estados Unidos y Canadá y accidentes aéreos. “¡Oh, mierda, nos van a despedir a todos!”, grita Butters desde una torre de control aérea después del choque de dos aviones.

Aunque hasta el momento no hay más detalles, el primer adelanto nos presenta bastante de lo que se viene, reflejando, como es su costumbre, los temas de actualidad con bastante sátira.