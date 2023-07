Cassandra Sánchez-Navarro: así reaccionó Silvia Pinal al verla caracterizada de su hija Viridiana

A casi cuatro años del estreno en televisión de la serie biográfica ‘Silvia Pinal, frente a ti’, TVyNovelas recuerda cómo fue el encuentro entre Silvia Pinal y la actriz que interpretó a su hija Viridiana Alatriste, Cassandra Sánchez-Navarro.

De acuerdo con lo dicho por la joven actriz en aquel tiempo, doña Silvia quedó impactada cuando la vio por primera vez caracterizada de Viridiana, “La niña de sus ojos”, como la actriz lse refiere a su hija en su libro biográfico ‘Esta soy yo’.

“Me vio entrar y le empezaron a salir lágrimas, me agarró las manos y no me decía nada, yo le dije que era un gusto verla y que era un honor hacer a un personaje de su familia, que iba a tratarla con mucho respeto. Como que le daba gusto volverla a ver. Me observó la cara entera, quería volver a encontrar a Viridiana en mi rostro, en mi pelo de los 80”, relató Cassandra.

Silvia Pinal rompió en llanto al ver a Cassandra Sánchez-Navarro caracterizada de Viridiana Instagram @cassandra_gsn

Aunque han pasado más de 35 años del trágico accidente automovilístico que le arrebató la vida a Viridiana, es un tema que todavía remueve muchas fibras en la matriarca de las Pinal cada vez que durante una entrevista le preguntan de su hija y en esos casos prefiere cambiar de tema.

Sin embargo, por la complejidad del personaje Cassandra aseguró que para prepararse se acercó a muchas personas que conocieron a la joven actriz y que convivieron con ella.

“Ella es la hija con más ángel, no tenía que luchar demasiado por sus sueños, de hecho, la última portada que hizo fue con mi tío Rafael Sánchez-Navarro, mi tía Marta fue muy amiga de ella y me cuentan que era muy feliz, no era para nada complicada ni acomplejada, yo agarré esas cosas de ella, de que todo se le daba muy fácil, todo se le daba”, compartió la joven actriz.

Muerte de Viridiana Alatriste

Con el paso del tiempo, la primera actriz reveló que la pérdida de su hija fue el golpe más fuerte de su vida. De hecho, el capítulo que cuenta la muerte de Viridiana en la serie producida por Carla Estrada fue titulado como ‘Mi dolor más profundo’, ya que fue un evento que cambió para siempre la vida de la dinastía Pinal.

La mañana del 24 de octubre de 1985 fue la última vez que la primera actriz vio y se despidió de su hija Viridiana Alatriste, unas horas más tarde en la madrugada del día siguiente la joven regresaba de una fiesta realizada en la casa de su novio, el actor Jaime Garza, y tras un momento incómodo en la celebración Viriana decidió abandonar el lugar.

De acuerdo con algunos testigos, la segunda hija de Silvia Pinal salió llorando de la fiesta de despedida de la obra de teatro ‘Tartufo’, que le habían organizado sus amigos, pero ese día había llovido y en una curva derrapó su automóvil.