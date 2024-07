La dolorosa vida de Benji Gregory: el actor de ALF que murió tenía depresión, bipolaridad y trastorno del sueño

Benji Gregory fue una auténtica estrella en la década de los 80’s debido a su entrañable participación en la serie ALF; sin embargo, su brillo se apagó muy pronto y cayó en una espiral autodestructiva.

A pesar de que el pequeño se apuntó como una joven promesa en el mundo de la actuación, un buen día desapareció del mundo del entretenimiento y ya no se supo de él, aunque siempre se recordó con mucho cariño su papel de “Brian Tanner”.

La verdad es que detrás del éxito de Benji Gregory se ocultó una terrible tragedia: con la fama, al entrañable niño de ojos azules también le llegó el bullying en la escuela y un agotamiento insoportable que acabó por generar una serie de trastornos que lo marcaron de por vida.

LOS TRASTORNOS MENTALES DE BENJI GREGORY, EL NIÑO DE ALF QUE NO SE DEJÓ VER EN LA PANTALLA NUNCA MÁS

Los excesos y la depresión fueron una constante en la vida adulta de Benji Gregory, quien luego de la actuación se enlistó en la Marina de Estados Unidos, organismo en el que sirvió durante algunos años; sin embargo, también se retiró de ahí debido a sus problemas de salud.

Como bien lo detalló Rebecca, hermana de la exestrella infantil, Benji Gregory padecía de tres trastornos que pudieron ser determinantes en su deceso: depresión, bipolaridad y problemas de sueño que lo hacían tomar medicamentos muy fuertes.

El cuerpo de Benji Gregory fue encontrado por las autoridades de Arizona el pasado 13 de junio dentro de su auto; con él, falleció su perro de apoyo Hans, su compañero incondicional que iba con él a todas partes y se convirtió en su mejor amigo como bien se ve en el Instagram del actor, quien se mantenía activo en sus redes sociales.

ALF, LA SERIE QUE LE CAMBIÓ LA VIDA A BENJI GREGORY

“Fue un alivio”, reconoció Benji Gregory hace varios años en una entrevista en donde aceptó todas las afectaciones que ALF le trajo a su vida: es por ello que, cuando cancelaron la serie, fue como si le quitaran un peso de encima.

“Me tenía que levantar a las cinco de la mañana y llegaba a mi casa a las ocho, nueve de la noche”

El estrellato acabó por hacer muy infeliz al actor, quien a su corta edad fue víctima de la envidia de sus compañeros de la escuela: “Los chicos de mi edad me tenían envidia y me terminaban haciendo bullying, a veces hasta me pegaban”, relató Benji en cierta ocasión.

Por otro lado, las maratónicas jornadas de trabajo resultaron demasiado para él debido a su corta edad; esto pudo haberle causado el trastorno de sueño que lo torturó por años: “Me tenía que levantar a las cinco de la mañana y llegaba a mi casa a las ocho, nueve de la noche. Terminaba muy cansado de las grabaciones”, expresó.