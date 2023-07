Omar Márquez sorprendió con su Gira 3er Piso en CDMX

Omar Márquez, cantautor; pero sobre todo, artista de la música que antes de llegar a los 30 años se destaca por su composición entrañable y apasionante, celebró su recorrido por el 2023 con una presentación distinta para sorprender a sus seguidores en Bar Lepanto el pasado 29 de julio.

En un segundo cierre de la Gira 3er Piso, donde presentó “La Mentira”, sencillo disponible desde el 15 de junio en todas las plataformas, anuncia nuevos lanzamientos musicales que marcarán el segundo lapso de 2023.

En un concierto en el corazón de la colonia Roma de la CDMX, Omar Márquez, dio a conocer su nuevo material a sus fans, a través de los cuales puedan seguir rompiendo las distancias y recordando las travesías por los senderos del amor y sus callejuelas.

El cantautor estuvo acompañado por distintos músicos y artistas invitados. “Cantamos un poco de lo que estoy produciendo para el próximo EP que va a salir en agosto, entonces es un buen pretexto para festejar en Lepanto”, dijo el cantautor.

Este compositor y cantante nacido en Poza Rica, Veracruz, estuvo acompañado con batería, bajo, piano, guitarra eléctrica, y guitarra acústica, lo cual dará una atmósfera de noche bohemia con toques de pop, rock y ritmos latinos.

En el escenario lo acompañaron Alfredo Tello, F-Mack y otros dos invitados por confirmar; pero sin duda lo mejor, es que presentará material nuevo de su próximo EP. Omar Márquez presentó un repertorio del que destacó un recorrido por estilos que van desde baladas, rock y algunos temas con tinte latín.

Cabe destacar que algunos temas de este cantautor veracruzano como La Condena, Todo lo que soy, No necesito más de ti, Ven ya a dúo con Miguel Inzunza, Ella me cambió, Si decides quedarte a dueto con Ale Zéguer y Aunque no vuelvas en colaboración con Gina Villrod, se encuentran en plataformas como TikTok e Instagram.