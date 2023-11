Horóscopos semanales del 6 al 12 de noviembre de 2023

HORÓSCOPOS DE FUEGO

ARIES

(Marzo 21-Abril 19)

La culminación de historias, proyectos, relaciones, ciclos por cumplir serán dolorosos pero necesarios; la aceptación será tu tarea y no será nada fácil. Deberás apresurarte a cumplir tus propósitos, ya que estamos en la recta final del año y muchas cosas las has dejado al aire, pero todavía tienes tiempo. Cuida mucho el estómago.

DÍA: MARTES

COLOR: PLATA

NÚMERO: 5

LEO

(Julio 23-Agosto 22)

Tendrás fuerza vital para hacer lo que se ha quedado pendiente y te había dado flojera, y vendrá con mucha energía positiva. No hagas caso a aquellas personas que sólo les gusta hacerte pasar corajes, no te enganches, sigue trabajando y dedícate a lo tuyo. Buenas noticias en el amor, pronto una nueva relación amorosa te llenará de placer y felicidad.

DÍA: SÁBADO

COLOR: ROJO

NÚMERO:11

SAGITARIO

(Noviembre 22-Diciembre 21)

La mentira no deja nada bueno, al final, las verdades siempre salen a flote, lo mejor es decir las cosas de frente. No puedes negar lo que sientes por esa persona, acéptalo, vívelo, y si ves que no tienes la respuesta, no te enganches y deja que el universo acomode todo. Dar gracias por lo que tienes y seguir luchando por aquello que deseas será tu tarea.

DÍA: JUEVES

COLOR: GRIS

NÚMERO: 55

HORÓSCOPOS DE TIERRA

TAURO

(Abril 20-Mayo 20)

Nuevos ciclos se aproximan, vivirás historias que jamás imaginaste, ahora verás que la vida siempre tiene diferentes cosas qué mostrar. Tu pareja te ha demostrado amor incondicional, no la decepciones, ya que ha estado en las buenas y las malas contigo; vendrán más pruebas de amor, así que prepárate para que salgas airosa(o) de ellas.

DÍA: MIÉRCOLES

COLOR: AZUL MARINO

NÚMERO: 20

VIRGO

(Agosto 23-Septiembre 22)

Ya bájale a tu neurosis, estás muy estresada(o) y eso no resuelve los problemas; cálmate para que te empiecen a llegar ideas nuevas y salir del atolladero. En momentos como estos te das cuenta de quiénes son tus verdaderos amigos; viene mucha desilusión en camino. En temas de economía, las cosas mejoran y saldrás adelante con tus pendientes.

DÍA: VIERNES

COLOR: ROJO

NÚMERO: 18

Laura Flores es Virgo, nació el 23 de agosto de 1963.

CAPRICORNIO

(Diciembre 22-Enero 19)

Hay alguien que te está haciendo sombra en el trabajo o negocio, y quiere quitarte del camino, así que puede haber un riesgo fuerte; abre los ojos y no descuides lo que es tuyo. Debes ser más disciplinada(o) y enérgica(o) en tu casa, recuerda que el orden y la limpieza siempre traen buenas cosas. Te pagarán un dinero que te deben.

DÍA: MARTES

COLOR: ROSA

NÚMERO: 4

HORÓSCOPOS DE AIRE

GÉMINIS

(Mayo 21-Junio 20)

Cumple con tus compromisos, no prometas algo que no vas a cumplir, eso habla muy mal de ti y de una persona a la que no le importan los demás; si no estás segura(o) de las cosas, es mejor no abrir la boca. Hay alguien que te ha desilusionado; no te guardes nada, lo mejor es que lo hables y después lo sueltes. Cuida tus rodillas y espalda.

DÍA: SÁBADO

COLOR: NARANJA

NÚMERO: 62

LIBRA

(Septiembre 23-Octubre 22)

Cuidado con juicios o demandas, que estarán muy latentes, así que no te metas en problemas ni ocasiones algún pleito callejero. Necesitas tomarte unos días para sacudirte ese estrés que traes desde hace mucho; escápate a una playa o un bosque y cárgate de energía. No es tiempo de gastar en cosas innecesarias, guarda para alguna emergencia.

DÍA: LUNES

COLOR: VINO

NÚMERO: 10

ACUARIO

(Enero 20-Febrero 18)

Debes tener autocontrol, te desesperan muchas cosas de tu pareja, pero recuerda que ninguno es perfecto; tú crees que te mereces lo mejor a costilla de quien sea, y eso no debe ser así, recuerda que con la vara que mides serás medido, lo que le desees a alguien es lo que pides para ti. Buena racha económica, suerte en juegos de azar y lotería.

DÍA: DOMINGO

COLOR: MORADO

NÚMERO: 12

HORÓSCOPOS DE AGUA

CÁNCER

(Junio 21-Julio 22)

Ya te aburrió lo que estás viviendo y lo que tienes; suelta aquello que no tiene sentido para comenzar tu nuevo trayecto más ligera(o) y sin cadenas. Equilibra tus sentimientos, pon en una balanza si quieres seguir con tu pareja o cerrar el ciclo. En temas laborales, todo se pondrá a tu favor para seguir adelante con tus nuevos planes.

DÍA: VIERNES

COLOR: DORADO

NÚMERO: 47

ESCORPIÓN

(Octubre 23-Noviembre 21)

Tus planes no han salido como esperas, pero todavía no es el tiempo de que se cumplan, falta que trabajes más en ellos. Las decisiones que tomes se verán reflejadas en los próximos dos años, así que piensa muy bien qué quieres y hacia dónde vas. Te llegará el dinero suficiente para pagar tus deudas y seguir adelante. Cuida la garganta.

DÍA: LUNES

COLOR: VERDE

NÚMERO: 28

Carlos Gatica es Escorpión, nació el 11 de noviembre de 1989.