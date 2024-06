¡Y se marchó!... Así se despidió Mariana Ochoa de “Sale el Sol": VIDEO

Tal y como lo anunciamos en primicia con exclusiva del periodista Gilberto Barrera, la cantante de OV7, Mariana Ochoa dejó de formar parte de la conducción del programa matutino de Imagen TV, “Sale el Sol”.

La emisión de este viernes 14 de junio, fue el último programa, como presentadora, de Mariana, a solo dos meses de que le dieron la bienvenida en ese espacio.

Los nuevos rostros de “Sale el Sol”, Ingrid Coronado, Mark Tacher y Mauricio Islas, anunciaron en vivo, a cinco minutos de terminar el programa, la salida de su compañera. “Los ciclos se cierran”, dijeron.

Acto seguido, apareció en el escenario, Mariana para cantar en un musical dedicado al Día del Padre. “Una parte de mi corazón se queda con la familia de Sale el Sol. Los quiero”, expresó al comenzar a interpretar sus temas.

Mariana explicó que optó por salir del programa para dedicarse a tiempo completo a la música, pues comienza su gira de presentaciones en solitario, el próximo 31 de agosto con un show en el salón La Maraka, en Ciudad de México.

Sin embargo, trascendió que la producción el matutino habría tomado la decisión de prescindir de Mariana porque su presencia no “encajó" en el nuevo formato de la emisión.

“Me encanta esta parte de mi, la conducción. Pero, la música me llama. Se abrieron fechas para mi gira y la receptividad ha sido muy buena, no me lo esperaba. Pero los quiero muchísimo”, comentó al aire, Mariana.

Ingrid Coronado, tras abrazarla le expresó su agradecimiento y compañerismo. “Las puertas de Sale el Sol siempre estarán abiertas para ti. Te deseamos todo el éxito del mundo, eres una mujer increíble y talentosa”.