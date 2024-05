Wendy Guevera confirma que Madonna sí se molestó con ella: “Yo estaba con unas copitas de más”

Le guste a quien le guste y le disguste a quien le disguste, Wendy Guevara siempre da de qué hablar ya sea para bien o para mal. Recientemente la creadora de contenido fue tendencia al ser invitada por Madonna a subirse al escenario con ella en uno de los shows que hace dentro de su gira.

Pero no todo fue color de rosa, pues un video en el que se ve a la cantante algo molesta con Wendy, se hizo viral en las redes sociales. ¿Pero qué paso?

La misma chica trans ha dado su versión en reiteradas ocasiones de lo que vivió esa noche en el concierto ofrecido por la llamada “Reina del Pop”, en el Palacio de los Deportes, pero esta vez habló de otras cosas para el programa HOY.

Wendy fue invitada a conducir una emisión del matutino de Las Estrellas, y allí entre otras cosas confesó que ese día tenía unos traguitos de más.

“Yo estaba con unas copitas y me empecé a estresar, entonces yo empecé a estresarme, a atacarme, y cuando subo también me dejé llevar por la adrenalina por lo que había pasado abajo y Madonna me dio de sentón. Ella lo que quería era que te quedaras sentadita”, dijo la ganadora de La Casa de los Famosos México.

Wendy también recordó el episodio que vivió junto con el actor Juan Pablo Medina, quien protagonizó un altercado con su manager, cuando ella fue al baño y él quiso ocupar el asiento de la influencer.

Aprovechó el momento de enviarle un contundente mensaje a quienes la insultan por redes y le lanzan “hate”.

“Toda la gente que me critica, ya quisieran aunque sea haber tenido para un boleto”, dijo.