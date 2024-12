Una inolvidable protagonista de telenovelas reveló que su esposo le fue infiel mientras estaba embarazada

A pesar de que es una de las actrices más queridas en la pantalla mexicana y de que ha formado parte de varias de las producciones con mayor éxito entre la audiencia, Eugenia Cauduro no ha tenido una vida de color de rosa. Prueba de ello, la dolorosa experiencia que atravesó durante su segundo embarazo, cuando se enteró de que su esposo le había sido infiel, una noticia que le destrozó el corazón.

Eugenia Cauduro relató cómo se enteró de que su exesposo la engañó con otra mujer

A propósito de la sincera charla que mantuvo con Matilde Obregón, Eugenia Cauduro abordó uno de los capítulos que la marcaron como mujer y madre. Se trata de la vez que descubrió que Enrique Morán, su exesposo y padre de sus dos hijos, la engañó mientras esperaban el nacimiento de Luciana.

“Fue la segunda vez donde más triste me he sentido, porque es embarazada cuando yo me entero. Yo me fui a Miami a hacer dos novelas, pero la verdad cae por su propio peso y yo me entero que estando allá, él tuvo otra relación”, expresó la protagonista de “Alguna vez tendremos alas”.

En cuanto a cómo descubrió esta traición, Eugenia, de 51 años, explicó que todo se dio por casualidad, ya que se encontraron a la “tercera en discordia” en una boda y ahí ella se percató de que algo no marchaba bien, alimentando sus sospechas.

“Los encuentro a ellos platicando en una boda. Me acerqué y escucho que la invita a cenar, entonces me meto y digo: '¿a quién estamos invitando a cenar?’.Él se fue y me quedo con esta chava, yo con cinco meses de embarazo y le dije: ‘no sé quién eres y ni me interesa, nada más que por razones obvias, dime por qué te está invitando a cenar’. Entonces me soltó la sopa; a ella también la engañó diciéndole que no tenía nada que ver conmigo y se enteró en una revista que iba a ser papá por segunda vez”, recordó.

Eugenia Cauduro reveló que se divorció del padre de sus hijos por una infidelidad Instagram

¿Qué hizo Eugenia Cauduro cuando supo de la infidelidad de Enrique Morán?

Pese a que en esta charla prefirió reservarse algunos pormenores de este episodio tan doloroso en su vida, se sabe que una vez que confirmó que el padre de sus hijos la había estado engañando, Eugenia Cauduro tomó la decisión de separarse y se dedicó a criar a Patricio y Luciana. Por lo que tal como ha compartido en ocasiones anteriores, pasó el término de su embarazo sola, lidiando con la decepción de haber descubierto al hombre con el que quería formar una familia siéndole desleal.