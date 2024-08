¡Tiembla Christian Nodal! Una a una, las fuertes declaraciones que hizo Cazzu en su reciente aparición

¡Rompió el silencio! Mira lo que dijo Cazzu sobre su aislamiento de las redes sociales y sus momentos con Inti desde la separación de Christian Nodal.

Cazzu reapareció después de la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar para hacer una declaración tras su anunciada desaparición. La cantante argentina y exnovia de Nodal se mostró feliz frente a la cámara y aclaró que se encuentra “bien”.

En julio, la artista de ‘Mucha Data’ publicó un comunicado en el que anunciaba que dejaría las redes sociales para “desintoxicarse” de todas las noticias sobre ella, Nodal y Ángela. “Yo siempre traté de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada”, comentó en su momento.

Sin embargo, la argentina confirmó que este tiempo alejada le hizo bien y ahora se siente mucho mejor. “Desde hace dos meses no tengo redes sociales en mi celular. Y nada, estoy aquí hablando con ustedes y estoy bien. Hola, me llamo Julieta, tengo 30, no tengo redes”, bromeó en el programa Esto es ¡Fa!

¿Por qué Cazzu dejó las redes sociales tras la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar?

La cantante de ‘Nena Tampa’ explicó que evita a toda costa “apretar” el botón que inicie una polémica, en referencia a la nueva relación de su expareja con la hija de Pepe Aguilar. Aseguró que esa es su decisión.

También habló sobre su hija, Inti, fruto de su relación con Nodal: “Yo tengo una hija y tengo las mismas preocupaciones, pero sé cuáles son mis responsabilidades, ya sea no tener redes sociales o buscar herramientas para decirle: ‘Amor, esta no es la vida real’”, dijo.

Aunque se especula que Cazzu está trabajando en un nuevo álbum sobre su experiencia con el mexicano, la cantante no ofreció detalles al respecto.

Así quedó el perfil de Instagram de Cazzu. (Instagram @cazzu)

Destacó que, desde hace un año, ha dedicado tiempo a su hija, lo cual es su prioridad ahora. No obstante, su decisión de borrar casi todas las fotos en Instagram podría sugerir lo contrario.

Eso sí, Cazzu presentó su versión de ‘Como la flor’, de Selena Quintanilla. ¿Una indirecta para Nodal?