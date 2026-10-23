Thalía pausó el disco que preparaba con Kiko Campos, SE ENOJÓ porque hizo música para la serie ‘Timbiriche’

“Tenemos un disco que es una joya. Tengo cuatro años esperando que ponga voz y ahora dice que esta en stand-by”.

Kiko Campos participó en la música de la serie ‘Timbiriche’, sin pensar que esto repercutiría en sus otros proyectos. Y es que tras cuatro años trabajando en un nuevo disco con Thalía, ella se enojó al conocer el contenido de la serie y detuvo la producción que desarrollaban.

La pausa del proyecto ocurrió en medio de la controversia que rodea a la ficción inspirada en la agrupación, la cual fue rechazada públicamente por varios de sus exintegrantes.

El compositor explicó que fue contactado para coordinar la música y elaborar nuevas versiones de temas de ‘Timbiriche’. Y que no tuvo reuniones con el director o productor del proyecto de Vix. Tampoco conoció el libreto ni vio capítulos antes de entregar las canciones solicitadas.

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“Nunca vi ni al productor, ni al director, ni el libreto, nada”, dijo Campos.

Al tiempo, expresó que recibió el encargo de producir 15 temas y aceptó. “Me dijo: ‘Oye, tú que estuviste ahí y eso, ¿te gustaría hacer las rolas?’. Dije yo: ‘Sí, claro’”, relató.

Luego entregó las piezas musicales y le informaron después que la producción quedó satisfecha con el resultado.

El músico explicó que las grabaciones incluyeron voces de alumnos relacionados con sus hijos. “Los compañeritos de la escuela hicieron de cuando eran chiquitos las voces en el estudio”, comentó.

Al ser cuestionado sobre la molestia de algunos exintegrantes de ‘Timbiriche’, Campos afirmó que no había hablado con ellos. Dijo que le envió un mensaje a Sasha, pero que no recibió respuesta.

El compositor reveló que Thalía también reaccionó ante su participación. “Luego Thalía, con la que estoy haciendo un disco, me dijo que por el momento parara la producción hasta nuevo aviso, porque está molesta porque yo participé haciendo las rolas”, afirmó.

También desveló que “tenemos un disco que es una joya. Tengo cuatro años esperando que ponga voz y ahora dice que esta en stand-by”.

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Finalmente dijo que “cada quien tiene su mundo, su burbuja. Ella es una estrella mundial, yo estoy fascinado con grabar con ella. A ver qué pasa, no tengo idea”.