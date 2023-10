Thalía es duramente criticada tras lanzar una canción en regional mexicano: “Todas quieren ser Peso Pluma”

Tunden a Thalía en las redes tras el lanzamiento de ‘Bebé, perdón’ , su nueva apuesta dentro del género regional mexicano

Thalía fue duramente criticada tras lanzar una nueva canción, se trata del tema ‘Bebé, perdón’, su nueva apuesta dentro del género regional mexicano, que actualmente lidera Peso Pluma con sus corridos tumbados.

La también actriz de telenovelas, compartió con emoción su nuevo sencillo; sin embargo, la letra y la música no fue del agrado de algunas personas que en el pasado ya habían conectado con alguno de sus éxitos.

“Todas eran reguetoneras y ahora todas quieren ser Peso Pluma”, “Siempre copiando a Shakira”, “Creo que está imitando a Karol G y le quedó grande la Bichota”, “Qué horrible canción, ni con marido productor” y “Vuelve al pop, no hagas música solo por moda, tú eres una reina, no tienes que demostrarle nada a nadie”, son algunos de los mensajes que se leen al pie de las publicaciones en Instagram de la intérprete.

La mayoría de las críticas iban en torno a que ahora los artistas siguen una moda y no se enfocan tanto en ser fieles a su género y estilo musical, pero lo cierto es que Thalía ya se había probado con sonidos del regional mexicano y ritmos latinos, tal fue el caso de su éxito de 1997, ‘Amor a la mexicana’.

Thalía prepara el lanzamiento de su disco ‘A Mucha Honra’

Thalía prepara el lanzamiento de un nuevo disco titulado ‘A Mucha Honra’, el álbum saldrá a la luz a principios de 2024 bajo la producción de Jimmy Humilde e incluirá colaboraciones con Ángela Aguilar y Dania de Grupo Sin Límite, adelantó la mexicana en la Semana de la Música Latina de Billboard.

“Esta canción me duele, la pongo en repeat en el carro mientras manejo… No me duele por una relación personal, porque no es de lo que yo estoy viviendo. Estoy muy contenta, muy feliz muy agradecida en mi vida, pero toca una vena de nostalgia, de algo que ya no existe, que ya se fue, una parte de nostalgia de nuestro país, en algún lugar de nuestra historia de vida”, compartió Thalía sobre ‘Bebé, perdón’.