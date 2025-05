Susto en la música: una estrella canceló toda su gira por una rara condición cerebral

El icónico músico Billy Joel ha cancelado todos los conciertos de su gira 2025 tras ser diagnosticado con hidrocefalia normotensiva (HN), una condición neurológica que afecta mayoritariamente a adultos mayores y que puede provocar pérdida de memoria, problemas de marcha y deterioro cognitivo progresivo. El anuncio fue realizado este viernes por su equipo médico y su representante oficial.

“Billy Joel ha anunciado que cancelará todos los conciertos programados tras un diagnóstico reciente de hidrocefalia normotensiva (HNT). Esta afección se ha visto agravada por las recientes presentaciones en conciertos, lo que ha provocado problemas de audición, visión y equilibrio”, informó el equipo del intérprete a través de sus redes sociales.

Joel, de 75 años, habría comenzado a manifestar síntomas en las últimas semanas, incluyendo dificultad para caminar, desequilibrio y episodios de confusión, lo que motivó una evaluación neurológica completa.

Los especialistas confirmaron que se trata de HN, una forma de hidrocefalia en la que la presión del líquido en el cerebro se mantiene dentro de parámetros normales, pero cuyo volumen está incrementado y afecta el funcionamiento cerebral.

Billy Joel: ¿cuáles fueron los conciertos cancelados?

La gira, que incluía presentaciones en América del Norte, Europa y Latinoamérica , ha sido suspendida de forma indefinida. También se cancelaron las fechas restantes de su residencia en el Madison Square Garden, donde Joel se presentaba mensualmente desde 2014. La devolución de entradas o su reprogramación quedará a criterio de cada promotor local, según detallaron desde su equipo.

“Billy se encuentra en reposo y está recibiendo atención médica especializada. Agradece el apoyo y cariño de sus seguidores, y tiene la esperanza de volver a los escenarios una vez superado este diagnóstico” , señaló su representante a través de un comunicado.

La familia del artista ha pedido respeto por su privacidad durante el proceso de recuperación. La noticia ha generado conmoción entre los fanáticos y la industria musical. Billy Joel es uno de los compositores más influyentes del siglo XX, autor de éxitos como Piano Man, Vienna y Just the Way You Are.

¿Qué es la hidrocefalia normotensiva?

La hidrocefalia normotensiva es una condición poco frecuente, pero tratable si se diagnostica a tiempo . Usualmente se asocia con el “síndrome de Hakim-Adams”, caracterizado por una tríada clínica: alteraciones en la marcha, deterioro cognitivo leve a moderado y pérdida del control urinario.

El tratamiento más habitual consiste en implantar una derivación (shunt) que permite drenar el exceso de líquido desde el cerebro hacia otra parte del cuerpo.

Aunque el pronóstico de la HN varía, los especialistas son optimistas si el tratamiento se realiza de forma oportuna, lo que abre la posibilidad de un regreso en el futuro de Billy Joel.

