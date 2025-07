Una ex novia de Alex Marín reveló quién habría sido la víctima del polémico productor que fue arrestado

Giselle Montes, una de las ex novias de Alex Marín, ha revelado nuevos detalles sobre el caso del polémico productor de contenido para adultos : su hermana fue la víctima por la que se le acusa de trata de personas de una menor de edad.

Fue en entrevista con La Mejor en donde la joven confirmó lo que todos temían: “No puedo hablar mucho del tema, ya que soy parte de esta demanda (...) Que se haga justicia, es lo único que pido”.

Montes, quien terminó su relación poliamorosa con Alejandro “N” poco antes del polémico divorcio que este vivió en 2024 junto a Mia Marín, subrayó que “es un tema muy delicado”, y que “le duele mucho”.

“(Alex) No pensó en las consecuencias, no le importó su familia, no le importo siquiera su hija…”, lamentó.

Ya se había especulado que la víctima se trataba de algún familiar cercano a Giselle, pues la joven modelo fue vista junto a su abogado en la audiencia contra Alex Marín, el día que pidieron prisión preventiva mientras se realizan las investigaciones del caso. También señalaban a Kristal de Santos —antes Lesly Marín— y a Kachita, una joven que se besó con Alex hace años.

Se creía que Lesly Marín (hoy Kristal de Santos) había sido la víctima. (Instagram @alexmarinmex)

¿Cuándo será la siguiente audiencia de Alex Marín?

Melisa Montes adelantó que será mañana jueves 10 de julio cuando se revelen más detalles del juicio en contra del actor y productor de contenido para adultos, ya que tienen agendado esta fecha para una nueva audiencia.

¿Por qué Alex Marín fue detenido?

Alex Marín fue detenido el 29 de mayo en Puerto Vallarta, y fue acusado de presunta explotación sexual en contra de una menor de 16 años.

El 2 de junio fue vinculado a proceso y, por orden de un juez, permanece en prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones, que podrían extenderse hasta por dos años.

¿Qué le hizo Alex Marín a su víctima?

De acuerdo con los reportes oficiales, Marín habría iniciado una relación con la adolescente y la convenció de mantener relaciones sexuales, grabarlas y difundirlas en plataformas a cambio de dinero.

Fue la propia familia de la víctima quien presentó la denuncia tras enterarse de lo sucedido, abriendo así uno de los casos más polémicos en el mundo del entretenimiento para adultos en México.

¿Quién es Alex Marín y cómo se hizo famoso?

Alex Marín estudió Ingeniería en Sistemas, pero luego apostó todo para convertirse en un influencer. A sus 39 años de edad mantiene una relación poliamorosa con 6 mujeres, quienes también trabajan para él en shows y dinámicas en redes.

El influencer se hizo famoso en 2020, luego de que uno de sus videos íntimos grabados en el Cañón del Sumidero se hiciera viral y generara polémica.

NO TE PIERDAS: