Sofía Castro presume su tonificado cuerpo en bikini y le llueven las críticas: Así se defendió

En medio de sus últimos días como soltera, la actriz Sofía Castro ha emprendido varios viajes familiares, antes de su tan anhelada boda. En uno de sus últimos destinos, la joven posó espectacular en un bikini ajustado rojo, en medio del mar.

Muy sonriente, presumió su escultural cuerpo, como pocas veces se atreve a hacerlo, pues esta vez se siente orgullosa de toda la dedicación que le ha puesto al ejercicio físico.

Sin embargo, algunos usuarios en redes sociales, la criticaron con cuestionamientos sobre si se habría sometido a una intervención quirúrgica o tenía algún problema de alimentación

Tras callar por varios días, la hija de Angélica Rivera y el productor José Alberto, “El Güero”, Castro, rompió el silencio y explotó contra quienes le lanzan insultos.

“Se llevan metiendo con mi físico y mi cuerpo desde que tengo 15 años y ya me cansé. ¿Por qué? Nadie tiene el derecho de opinar sobre nadie. Que si bajé de peso, que si subí, que si me operé, que estaba gorda, que no estaba gorda, ¿no se cansan?”, dijo la actriz de telenovelas, a través de sus redes sociales.

Abriendo su corazón, la mayor de los tres hijos entre Angélica y José Alberto, expresó que siempre ha vivido con el trauma del peso.

“Todas sus críticas y comentarios me generaron desde chica trauma e inseguridades que no tenía por qué pasar, llevo luchando contra eso desde que era una adolescente”.

Sofía comentó que en su proceso de transformación física ha bajado 13 kilos desde el 2020 y negó haberse hecho alguna cirugía, aclarando a que todo se debe a la disciplina a la hora de la alimentación y el ejercicio.

“No tengo que dar explicaciones porque, si me hubiera operado, ¿qué tiene de malo? Un lipo o un marcaje requiere disciplina y ejercicio”.