Quién es la porrista que enamoró a una leyenda de la NFL: se llevan 50 años y son la pareja más polémica

Una de las parejas más comentadas del mundo del deporte y el entretenimiento es la formada por el legendario entrenador de la NFL Bill Belichick y la joven modelo y exporrista Jordon Hudson. Con una diferencia de edad de casi cinco décadas , su relación ha generado reacciones encontradas, críticas y debates en redes sociales.

Aunque ambos han sido discretos sobre los detalles de su vida sentimental, su historia ha comenzado a salir a la luz, especialmente luego de una reciente entrevista en la que Hudson interrumpió una pregunta sobre su romance con Belichick.

¿Cómo se conocieron Bill Belichick y Jordon Hudson?

Según revelaron medios como The New York Times y publicaciones de la propia Jordon Hudson, la pareja se conoció en un vuelo en febrero de 2021 . Durante ese encuentro, intercambiaron palabras y el entonces entrenador de los New England Patriots firmó su ejemplar del libro “Lógica Deductiva” de Warren Goldfarb con una dedicatoria curiosa:

“¡Gracias por darme un curso de lógica! ¡Buen viaje!”, escribió Bill Belichick.

El gesto fue el inicio de una conexión que, según fuentes cercanas, se fue fortaleciendo con el paso del tiempo, aunque Belichick aún mantenía una relación con Linda Holliday, de quien se separó oficialmente en 2023.

El autógrafo que Bill Belichick otorgó a Jordon Hudson cuando se conocieron INSTAGRAM

¿Quién es Jordon Hudson, la joven novia de Bill Belichick?

Jordon Hudson, de 24 años, es originaria de Hancock, Maine, y tiene una trayectoria variada que abarca desde la cosmetología hasta la filosofía. Estudió en la Universidad Estatal de Bridgewater, donde obtuvo una licenciatura en filosofía y formó parte del equipo de animadoras, con el que ganó un campeonato nacional en 2021.

También obtuvo su licencia profesional en cosmetología a través de un programa de doble matrícula en la preparatoria, y ha mostrado interés en participar en concursos de belleza, como Miss Maine. En redes sociales, Hudson combina imágenes de su vida personal con reflexiones sobre temas profundos como el amor y la identidad.

Jordon Hudson celebra el cumpleaños de Bill Belichick INSTAGRAM

¿Qué han dicho sobre su relación Bill Belichick y Jordon Hudson?

A pesar de la atención mediática, la pareja ha preferido mantenerse reservada. Sin embargo, durante una reciente entrevista en CBS Sunday Morning, cuando el periodista Tony Dokoupil le preguntó a Bill Belichick cómo conoció a Hudson, una voz fuera de cámara interrumpió:

“No vamos a hablar de esto”, dijo Jordon Hudson para dejar en claro que no desean profundizar públicamente en los detalles de su vínculo.

Por su parte, Belichick se limitó a decir:

“Nunca me ha preocupado demasiado lo que piensen los demás. Solo intento hacer lo que siento que es mejor para mí y lo correcto.”

Poco después, Hudson publicó en Instagram un mensaje extenso sobre el amor:

“El amor no discrimina contra sexo, color de piel, religión, edad o habilidades... El amor no reside en un cutis perfecto. El amor no es tan profundo como los bolsillos de alguien… Nunca está bien acosar o abusar de una persona basándose en a quién ama.”

Jordon Hudson compartió el correo que Bill Belichick envió después de la entrevista con CBS Morning INSTAGRAM

¿Por qué su relación es tan polémica?

La diferencia de edad entre Bill Belichick, de 73 años, y Jordon Hudson, de 24, ha sido el principal foco de controversia. En mayo de 2024, durante el especial de Netflix “The Roast of Tom Brady”, el exjugador Rob Gronkowski lanzó una broma en alusión al tema:

“Entrenador, solías hablar sobre Foxborough High School cuando apestábamos... pero ahora sé por qué estabas tan obsesionado con Foxborough High School: estabas buscando a tu nueva novia.”

A pesar de los comentarios, la pareja no ha dejado de mostrarse unida . En octubre de 2024, Hudson compartió por primera vez imágenes junto a Belichick bajo el título “Resumen del verano”. Luego, en diciembre, hicieron su debut público en la alfombra roja de la Gala del Museo Americano de Historia Natural en Nueva York.

“Creamos tantos recuerdos maravillosos juntos mientras apoyábamos una gran causa; mi corazón está lleno hasta el tope”, escribió Hudson tras el evento.

¿Cuál es el historial amoroso de Bill Belichick?

Antes de su relación con Hudson, Bill Belichick estuvo casado con Debby Clarke entre 1977 y 2006. Tuvieron tres hijos. Tras su divorcio, mantuvo una relación de varios años con Linda Holliday, que terminó en 2023.

Desde su salida como entrenador de los Patriots tras la temporada 2023, Belichick ha abierto un poco más su vida privada. Ha participado en entrevistas, eventos sociales y, ahora, ha sido noticia por su noviazgo con una joven figura que, aunque polémica, parece estar completamente involucrada en su vida.