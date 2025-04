¡Que siempre no! Mijares desmiente su retiro: “se salió un poquito de contexto”

Hace unos días, Manuel Mijares causó preocupación entre sus fans luego de compartir un comunicado en el que explicó que se tomaría un descanso, lo cual fue interpretado como un anuncio de su retiro de la música.

La publicación del intérprete de ‘Soldado del Amor’ generó confusión entre sus seguidores, sin embargo, aclaró en una entrevista que se trató solo de un malentendido y que sus palabras fueron sacadas de contexto.

¿Qué dice el comunicado de Manuel Mijares?

El revuelo comenzó cuando Mijares compartió un escrito en sus redes sociales, donde expresó su deseo de “descansar y tomarse un tiempo libre”, lo que desató una ola de especulaciones sobre su futuro artístico y su salud, pues algunos internautas incluso especularon que esta pausa podría deberse a una posible enfermedad.

“A todos ustedes, que han sido mi inspiración durante tantos años, quiero expresarles mi más profundo agradecimiento. La música ha sido mi mundo, un compromiso que he llevado en el corazón por décadas”, se lee en el comunicado.

“Sin embargo, hoy quiero descansar y tomarme un tiempo libre. En los próximos días les daré más información. Gracias por estar siempre conmigo”, añade.

Manuel Mijares aclara que no se retira

El cantante de 67 años salió a aclarar que su intención era simplemente tomarse unos días de descanso para participar en un evento especial que tiene programado dentro de poco.

“No, no, no, cero, cero, cero. Se salió un poquito de contexto porque no dijimos que me iba a retirar”, explicó Manuel Mijares en entrevista con el programa ‘Hoy’.

Según detalló, el descanso está relacionado con un convivio planeado para el 10 de mayo, un regalo para las mamás que podrán disfrutar de un día libre, sin hijos ni esposos, en un evento cuya dinámica revelará pronto.

El intérprete de ‘Para amarnos más’ reveló que, después de compartir su comunicado, muchísimas personas lo contactaron para saber si estaba bien o por qué había hecho ese anuncio, pero todo fue un simple malentendido.

“Por ahí fue y me empezaron a llamar cuates y la gente, cosa que agradezco al público que se preocupó, a mis amigos, a mi familia, a los medios, lo agradezco, pero no, estamos bien, estamos bien”, aclaró.

Andrea Legarreta reacciona al comunicado de Mijares

Luego de presentar la entrevista en la que se aclaró que Manuel Mijares no se retira, Andrea Legarreta, conductora principal del programa ‘Hoy’, señaló que el mensaje del cantante “sacó de onda” y quizá fue un poco innecesario, pues se trata de un descanso muy breve, ya que él forma parte actualmente del programa ‘Juego de Voces’.

“Se salió de contexto porque cuando ves un comunicado así: tan formal y con estas palabras como de una ausencia, sí saca de onda. Si a lo mejor él se hubiera ido a tomar el descanso, sin sacar el comunicado, nadie se daría cuenta”.