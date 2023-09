¿Por qué Karely Ruiz desapareció de Instagram?

Karely Ruiz lleva varios días sin compartir sus atrevidas poses en Instagram

Karely Ruiz es una de las modelos mexicanas más populares en las redes sociales, luego de que se convirtió en una auténtica estrella en Instagram por sus candentes fotografías; sin embargo, desde hace algunas semanas desapareció de la plataforma tras hacer una fuerte revelación sobre su futuro.

La regiomontana, de 22 años, no dudó en crear una cuenta alterna para no dejar de consentir a sus millones de fanáticos, quienes creen que la plataforma de Meta cerró su perfil debido a las atrevidas poses que publicaba, entre fotografías y videos que no dejaban nada a la imaginación.

Y para sorpresa de muchos, la cuenta alterna de Instagram de Karely tampoco se visualiza en el buscador de la red social y esto podría desencadenar una fuerte pérdida de dinero en la cartera de la creadora de contenido para adultos.

Karely Ruiz busca convertirse en madre

Días antes de esta situación, en una entrevista para el programa ‘Es Show’, de Ernesto Chavana, Karely Ruiz confesó que la maternidad es uno de sus planes a corto plazo, luego de que fuera cuestionada sobre cómo se ve en un futuro.

La también tiktoker, declaró que espera seguir siendo exitosa, pero quiere compartir su felicidad con un hijo o hija. “(Me visualizo) triunfando… con mi hijo, quiero ser mamá, ya quiero ser mamá… porque es uno de mis sueños. Siento que ya disfruté y ya viví, ser mamá es uno de mis sueños”, declaró la modelo regiomontana.

También, Karely puso condiciones para el futuro padre del o la bebé. Y es que, le gustaría que el afortunado fuera “con ojos de color, güerito, blanquito, bonito”, para que el niño o la niña tenga los rasgos del papá.