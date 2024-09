¡Perturbador! Una excompañera de Mariana Echeverría reveló un oscuro secreto de la conductora y sus amigas

Sin lugar a dudas, una de las participantes más controvertidas de esta segunda temporada de La Casa de los Famosos México fue Mariana Echeverría. Y es que a pesar de que ingresó como una de las preferidas del público, rápidamente fue perdiendo simpatía debido a varias actitudes que tuvo para con otros habitantes, especialmente con Briggitte Bozzo, a la que incluso “desterró" de la habitación que compartían.

Por lo que a partir de su salida, tuvo que enfrentar varios cuestionamientos y críticas, así como las declaraciones de personas que han coincidido con ella en algún punto de su vida, como una antigua colega, quien reveló un inquietante secreto de las amistades de Mariana.

Gaby Platas evidenció un inquietante comportamiento de Mariana Echeverría

Durante un reciente encuentro con la prensa, Gaby Platas, quien compartió cuadro con Mariana Echeverría durante varios años en Me Caigo de Risa, fue cuestionada respecto a si ha tenido contacto con la comediante desde que salió de La Casa de los Famosos.

En respuesta, la actriz señaló que no, pero no porque tengas problemas o similar, sino porque simplemente nunca tuvieron una relación tan cercana debido a que su colega no es alguien que disfrute rodearse de amistades femeninas. “No le gusta tener amigas mujeres y se respeta, no hay una amistad entre nosotras. Trabajo muy a gusto con ella, es una persona muy profesional, pero hasta ahí", puntualizó Platas.

Gaby Platas aseguró que a Mariana Echeverría no le gusta tener amigas Instagram

¿Mariana Echeverría volverá a Me Caigo de Risa?

Por el momento aún es incierto si Mariana regresará al programa del que formó parte durante casi 10 años, sin embargo, las posibilidades de que se reincorpore son pocas. Especialmente desde que Faisy, el conductor estelar, hizo una serie de declaraciones referentes a que ahora mismo su relación es prácticamente inexistente, tanto como compañeros de trabajo como siendo amigos.