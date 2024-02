Pánico en concierto de Carín León: Se registraron balazos: VIDEO

Confusión, nerviosismo y miedo se registró minutos antes del concierto del cantante Carín León, en Cancún, estado de Quintana Roo, la noche del pasado sábado 3 febrero.

Varias detonaciones de arma de fuego se registraron en la fila de la zona VIP del estadio Beto Ávila, de Cancún. El recinto estaba casi lleno, cuando solo faltaban minutos para que comenzara el espectáculo del cantante en marco de su tour: Comillo de leche.

Los impactos de bala hicieron que el pánico se apoderara del ambiente y los fans corrieran, gritaran y buscaran refugiarse ante la incertidumbre.

“Una persona disparó al aire; entonces no fue un ajuste de cuentas porque no fue contra una persona; ahorita ya están las autoridades llevando a cabo operativos para dar el seguimiento. Lo más importante y que hay que destacar es que no hubo heridos, que no hubo ningún muerto y que el evento sigue en pie”, informó el titular de la Secretaría municipal de Turismo de Cancún, Juan Pablo de Zulueta.

REPORTAN BALACERA EN CONCIERTO DE CARÍN LEÓN EN CANCÚN; el cantante no menciona nada en redes sociales. Autoridades lo niegan #CarinLeon #Cancun pic.twitter.com/FGTpNiagnp — Hugo Alexander Maldonado (@Hugomaldonadotv) February 5, 2024

Pese al percance, el concierto se llevó a cabo con toda normalidad, una vez se solventó la situación y el ambiente retornó a la calma.