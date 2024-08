¡No soportó! Wendy Guevara se burla de Gomita porque la dejó de seguir en Instagram

Wendy Guevara, conocida por su estilo único, no pudo evitar comentar sobre lo que está sucediendo en La Casa de los Famosos México. En redes sociales, las actitudes de los habitantes del Cuarto Tierra han generado una ola de críticas, y Wendy ha sumado su voz, enfocándose especialmente en su amiga Gomita.

La ganadora de la primera temporada de este reality show no dudó en expresar su opinión sobre las actitudes de algunos participantes, en particular de Gomita, con quien mantenía una amistad. Sin embargo, los seguidores de Wendy le hicieron saber que la persona encargada de manejar la cuenta de Instagram de Gomita la dejó de seguir, algo que no pasó desapercibido para la influencer.

En su característico tono sarcástico, Wendy comentó: "¡Ay, me estoy muriendo en vida, me siento bien mal porque la que le maneja las redes a Gomita me dejó de seguir! ¡Qué va a ser de mi vida, ya no voy a comer, ya no voy a poder cagar ni nada!”.

La situación podría estar relacionada con las críticas previas de Wendy hacia algunos comentarios de Gomita, lo que habría provocado la decisión de dejar de seguirla en redes sociales.