Niurka Marcos sobre acoso sexual hacia Gaby Spanic: “Está exagerando”

Recientemente, Gaby Spanic desató la polémica al revelar que Pablo Montero había abusado sexualmente de ella mientras estaban en primera temporada de La casa de los famosos que transmitió la cadena Telemundo en Estados Unidos.

Según la actriz venezolana, el cantante mexicano cometió una terrible falta que prefirió callarse en su momento. “Me abrió el cuartico de fumadores y de repente yo lo veo así (con sorpresa) yo estaba fumando mi cigarro, me lo agarró, se me cayó en los senos, empezó a agarrarme los senos, me agarró por el brazo, me quería besuquear a la fuerza… Yo pegaba gritos, decía: ¡Sáquenme de aquí!”, expresó en el reality Secretos de villanas.

Al ser consultada sobre estas declaraciones, Niurka Marcos explotó contra Gaby, insinuando que está mintiendo. “Esas son circunstancias que se dan, está muy lejos de ser una violación, ¿verdad? Mi amiguita Spanic estás un poquito exagerando, mi amor“, comenzó diciendo la vedette.

La cubana aseguró que cuando ella hace una acusación la respalda con pruebas verídicas. “¿Sabes el éxito de mis declaraciones por dónde viene? Porque hablo con pruebas, cuando no tengo pruebas no abro el hocico, ¿me entiendes? Te quiero mucho y estoy hablando de mi hocico, no te he dicho a ti, para que no vayan a tergiversar, pero hay que hablar con pruebas porque las palabras se las lleva el viento”.