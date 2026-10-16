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Michelle Vieth solicita medidas de protección contra Héctor Soberón y él YA LE RESPONDIÓ

Por más de 20 años, la pareja ha mantenido un conflicto mediático que se reaviva.

Octubre 16, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Michelle Vieth solicitó medidas de protección contra Héctor Soberón.

Instagram

“La menciona por su nombre, cuestiona la edad que tenía en aquel momento y la desacredita”.

La mañana de este 16 de octubre, Michelle Vieth decidió publicar un comunicado de prensa en el que da a conocer que solicitó medidas de protección ante presunta violencia digital y mediática ejercida por su expareja Héctor Soberón.

El equipo legal de la actriz indico que acudieron ante un juez de Control del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de México para realizar el requerimiento.

Y es que “la petición se basa en conductas que, a juicio de Michelle y su representación legal, constituyen violencia de género, digital y mediática”.

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Al tiempo, señalaron que “de acuerdo con los planteado ante el juzgador, y a pesar del tiempo transcurrido, el señor Soberón continúa pronunciándose públicamente sobre el abuso del que Michelle fue víctima y sobre el material de carácter íntimo vinculado con esos hechos”.

Según Michelle y sus abogados, Héctor ha hablado en sus redes sociales y en entrevistas donde “la menciona por su nombre, cuestiona la edad que tenía en aquel momento y la desacredita”.

Por ello, el proceso que emprendieron busca salvaguardar la dignidad de Vieth, además de impedir que el histrión “repita sus comportamientos”.

Luego de la publicación del comunicado, el propio Héctor Soberón tomó sus redes sociales para emitir un mensaje y destacar que no ha hablado de Michelle.

“Ella tiene el derecho de solicitar tutela judicial, manifestando que no se ha emitido comunicación referente a ella”, escribió.

Luego dijo que será “respetuoso de las leyes”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Héctor Soberón sobre caso Michelle Vieth: “Me han atacado y crucificado”

¿Qué pasó entre Michelle Vieth y Héctor Soberón?

En el año 2004, poco después de su divorcio, un video íntimo de Michelle se hizo público. La actriz señaló directamente a su expareja de haber difundido el material, sin embargo, él siempre lo ha negado.

Por más de 20 años, la pareja ha sostenido un conflicto legal y mediático que ahora revivió con la solicitud de medidas de protección.

HÉCTOR SOBERÓN MICHELLE VIETH
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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