Marido de Kimberly La Más Preciosa disfruta Japón con el dinero de la influencer transgénero: FOTOS

La luna de miel de Kimberly La Más Preciosa y Óscar Barajas en Japón ha causado revuelo en redes sociales, pues muchos aseguran que el marido de la influencer transgénero no puso ni un solo peso para el viaje que están haciendo por el continente asiático.

“Si estoy manteniendo a mi esposo o no, es algo que no debería preocupar a la gente. No estoy contratando un acompañante. Estoy con mi esposo. Aquellos que hacen esos comentarios es porque no tienen vida propia. Les doy mis respetos a esos comentarios”, había dicho la youtuber antes de emprender su travesía.

Por su parte, Óscar utiliza sus redes sociales para presumir lo feliz que es conociendo otro país, otra cultura y otra comida. El supuesto enfermero postea los mejores momentos junto a su esposa, aunque los comentarios no tienen piedad con él y no lo bajan de aprovechado.

Imágenes en los parques, edificios, montañas, calles y restaurantes japoneses han sido parte del contenido que Barajas comparte con sus seguidores desde que viajó a un destino que parecía imposible por sus ingresos económicos.