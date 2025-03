Mariana Seoane revela que su mamá se hace presente: “Me apaga las luces, me las prende... la siento conmigo”

Quedarse en su cuarto llorando y aislarse del mundo nunca fue una opción para Mariana Seoane luego de la muerte de su madre, Stella García, quien sufrió los estragos del cáncer durante cinco años.

Mariana Seoane decidió soltar el dolor y continuar su vida con la misma energía que la caracteriza, aceptando esta pérdida con la certeza de que algún día se reencontrarán en un mejor lugar.

Durante su paso por la alfombra roja del musical Waitress, la popular “Niña buena” platicó con TVyNovelas dejando claro que no está en depresión, pues se encargó de darle una vida de reina a su progenitora hasta el último suspiro: “No me quedé con nada pendiente y eso me da mucha paz, estuve con ella hasta el último día porque vivíamos juntas”, expresó.

Al preguntarle cuál es el legado de su madre que le gustaría continuar, la protagonista de telenovelas como Amor gitano nos dijo: “Sin duda es la lucha, ella luchó por su vida tanto que me dejó esa enseñanza y no podré defraudarla; seguiré luchando por mis sueños hasta que Dios me lo permita”.

Ahora que ha retomado su rutina, la actriz recibe mensajes de apoyo y algunos la consideran un ejemplo para superar duelos que rompen el corazón en mil pedazos:

“No sé si soy una inspiración, pero es mi manera de ver la vida, lo que me enseñó mi madre; soy una persona bien espiritual y sé que sigue lo bonito porque venimos a esta dimensión a crecer, a disfrutar, aprender, a compartir y allá arriba nos espera algo mejor”.

Mariana Seoane está de luto. Instagram

Un mes después del fallecimiento de su mamá, Seoane confiesa haber encontrado la resignación, aunque parezca muy rápido: “Me siento más tranquila, ustedes saben que hubo una relación muy cercana con mi mamá, no era una relación normal, traspasaba todo y me enseñó tanto; tengo el disco duro lleno de memorias y de momentos inolvidables, de eso me nutro cuando me agarran mis bajones. ¡Claro que la extraño!”.

Hasta el momento, Mariana ha sentido la presencia de su madre de distintas maneras:

“No la he visto, no he soñado con ella todavía, pero se hace presente; me apaga las luces, me las prende, dicen que se manifiestan con las aves, a través del colibrí, y de verdad la siento conmigo.

“Estoy satisfecha con lo que hice por ella, no quedó nada pendiente, todo lo sané; además yo me preparé con una tanatóloga, mi mamá sufrió por cuatro años, entonces, ahorita sé que ya no tiene ningún dolor, sé que está conmigo”, nos contó Mariana Seoane.

Mariana Seoane Getty images

Un consejo que la cantante comparte con el público es confiar en los planes de Dios y hacer feliz a quienes aman para luego no vivir con remordimientos.

“Las personas que somos creyentes, no importa la religión, pero los que somos espirituales, sabemos que no todo termina aquí, que hay vida después de la muerte, y para allá vamos todos, no sabemos cuándo, pero aquí estoy, echándole ganas. Ojalá que mi actitud les sirva a muchos para entender que es normal, que así como nacemos, un día vamos a morir. Lo que hay que hacer es disfrutar la vida, siendo la mejor persona que podamos ser y dando mucho amor”.

Mariana Seoane no se detiene, y sigue vigente en la música. Este 6 de marzo estrenó nueva canción, mírala: