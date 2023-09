¿Luis Miguel sí irá a la boda de su hija? Michelle Salas deja abierta la posibilidad

Michelle Salas podría compartir el día más importante de su vida con su papá, el cantante Luis Miguel

Luego de que Michelle Salas asistió el fin de semana al primer concierto que dio Luis Miguel en Las Vegas, Nevada, muchos internautas comenzaron a cuestionarse sí el cantante irá a la boda de su hija mayor.

La modelo fue captada en primera fila con su prometido Danilo Díaz Granados, y al lado de su tío, el empresario Alejandro Basteri, entre otros invitados del intérprete de ‘La incondicional’. Los videos fueron difundidos por varios medios de comunicación y en las imágenes se notaba que Michelle estaba disfrutando el show de su papá.

Esta situación dejó abierta la posibilidad de que el cantante, de 53 años de edad, asista al enlace nupcial de la hija que procreó con la actriz Stephanie Salas, cuando ambos tenían 19 años.

¿Quién entregará a Michelle Salas en el altar?

La actriz Stephanie Salas, mamá de Michelle Salas, rompió el silencio sobre algunos detalles de la boda de su hija mayor y confirmó quién la va a entregar en el altar.

“Estoy contenta, estoy muy contenta, estoy nerviosa también, no sé, me voy a desmayar o algo, como que a veces tengo esos sentimientos, ¿cómo se le hace?, ¿cómo entras a dejar a un hijo al altar?, no es nada fácil, pero muy contenta, la verdad me voy enterando de cómo va el asunto conforme pasan los días, no es que yo tenga ya una agenda tan clara como la de la gira (de la obra ‘Papito Querido’), pero hasta donde yo sé, sí es este año, no la quiero soltar”, platicó la actriz en el programa ‘Hoy’.

“Yo creo que eso ya es como un poco evidente ¿no?, una es buena madre de familia y yo creo que así tiene que ser, no hay más”, agregó la también cantante, confirmando que ella será quien camine del brazo de su primogénita para entregarla a Danilo Díaz, prometido de Michelle, en el altar.