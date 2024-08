Lolita Cortés reveló que un habitante de LCDLFM fue su amor platónico durante años

Esta temporada de La Casa de los Famosos México ha estado llena de sorpresas desde el primer momento en que se dieron a conocer sus habitantes, ya que el anuncio de la participación de Mario Bezares causó gran intriga entre el público. Esto ya que hubo quienes se cuestionaron si era un buen personaje para este tipo de realitys, algo que en estas semanas, ya demostró que sí tiene lo necesario para conectar con el público.

Y es que lejos del escándalo que protagonizó a finales de los 90, cuando se le señaló como supuesto responsable en el asesinato de Paco Stanley, Mario cuenta con una trayectoria que lo respalda, así como un sinfín de anécdotas y aspectos de su vida personal que muchos desconocían. Ejemplo de ello es el ‘crush’ que Lolita Cortés tuvo con él cuando se conocieron en un proyecto histriónico.

La vez que Lolita Cortés reveló que estuvo enamorada de Mario Bezares

En 1984, Lolita daba sus primeros pasos en el teatro musical, razón por la que ingresó al elenco juvenil de “Vaselina” con tan solo 12 años. Ahí tomó clases con diversos profesores, pero hubo uno en específico que robó por completo su atención.

Se trata de Mario Bezares, quien fungía como coreógrafo y, en ese entonces, poseía un atractivo innegable, que tal como la jueza de La Academia contó en una entrevista que le concedió hace años a Mónica Garza, se transformó en un amor platónico que le regaló una grata ilusión, pese a que nunca fue correspondida.

Lolita Cortés quedó flechada por Mario Bezares cuando lo conoció Instagram, Captura de pantalla

Por qué Mario y Lolita nunca tuvieron una relación

Pese a que la llamada “jueza de hierro” admitió que sentía una gran atracción física y profunda admiración por Mario Bezares, entre ellos nunca se pudo dar nada más que una convivencia cercana. Sobre las razones por las que jamás evolucionó a nada cercano, el propio Mario llegó a revelar que él jamás se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya que solo la veía como una más de sus alumnas por la diferencia de edad que los separaba, e incluso bromeó con Mónica Garza sobre lo que pudo pasar si Cortés se hubiera atrevido a decirle lo que sentía.

“Tendría yo unos 25 años. Era una diferencia abismal. No, ay mamacita de mi corazón, pues me hubieras dicho, es una grata sorpresa. Si yo me hubiera enterado, pues nos hubiéramos hecho novios. No es cierto, cómo creen”, expresó “Mayito”, dejando claro que incluso si Lola se le “declaraba”, él habría tenido que rechazarla porque además de ilegal, simplemente no hubiese sido correcto alimentar esa ilusión.