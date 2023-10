Laura Zapata afirma que vivió un infierno por culpa de sus hermanas: “Nunca las perdonaré"

Laura Zapata asegura que no cree en una reconciliación con sus hermanas, pues “hay cosas que no se perdonan”

Tal parece que Laura Zapata y sus cuatro hermanas: Gabriela, Federica, Thalía y Ernestina nunca olvidarán sus enfrentamientos, celos, peleas por dinero y difamaciones que han marcado varias polémicas. En una entrevista exclusiva con TVyNovelas, la villana de las telenovelas dijo que sigue enojada por las acciones que su familia tomó en su contra y que es imposible una reconciliación.

“Ya eso está superado, sólo les puedo decir a mis hermanas que Dios las bendiga, que Dios las acompañe, que sean muy felices”, fueron los deseos de la también cantante para sus hermanas.

“A estas alturas ya no sería un abrazo fraterno, ¿no has visto todo lo que ha pasado? Hay cosas que no se perdonan y yo nunca las perdonaría, porque además, son cosas que no se olvidan, que no tienen vuelta de hoja. Por eso hay que tener mucho cuidado en la acción que tenemos siempre con nuestras relaciones, hay que tener cuidado porque es como el cristal, cuando se rompe, aunque lo pegues o trates de arreglarlo, ya hay una fractura”, explicó Zapata.

Laura Zapata defendió a su abuela con uñas y dientes Archivo TVyNovelas

Laura Zapara pone distancia con Thalía por culpa de Yolanda Andrade

Después de una relación aparentemente buena, los problemas entre Laura Zapata y su hermana Thalía regresaron cuando la primera actriz le pidió a la cantante que asistiera al funeral de su abuela, pero Thalía se excusó alegando que tenía otros compromisos.

Esta situación marcó el comienzo de un distanciamiento mayor entre las dos famosas, pero lo que terminó de separarlas, definitivamente, fueron los comentarios de Yolanda Andrade, quien dijo que Laura dependía económicamente de la intérprete de ‘¿A quién le importa?’ y que era una mantenida.

“Cada quien le entra a lo que quiere, si Thalía no quería defender a mi abuela, yo lo respeté, pero ya después hubo otra serie de cosas que ya no pude permitir, y le pedí que controlara a su amiguita (Yolanda Andrade), le dije que se quedara con ella, porque si alguna amistad mía molesta a alguien que yo amo, le digo inmediatamente que se detenga, y si no lo hace, no querría su amistad. Por eso pienso que no hay marcha atrás”, expresó la actriz.