La muerte de Liam Payne arrastra una nueva víctima: ‘Llevaremos un ataúd con nosotros’

Una nueva ‘víctima’ cobra protagonismo en la órbita de la muerte del cantante y guitarrista Liam Payne. Luego de que las autoridades en Argentina dieran vía libre para que la familia del ex One Direction, representada por su padre Geoff Payne, pudiera llevar el cuerpo del músico a Inglaterra, las polémicas no paran.

El cuerpo de Liam Payne salió de Buenos Aires, Argentina, el pasado 6 de noviembre tras 35 días de investigaciones sobre cómo se dio su trágica muerte el 16 de octubre en el Hotel Casa Sur de Palermo, en la capital argentina. El 7 de noviembre, tras hacer escala en Brasil, un vuelo de la aerolínea British Airways fue el encargado de llevar el cuerpo repatriado del ex One Direction.

Liam Payne murió en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, Argentina. (Instagram @liampayne / La Nación)

¿Summer-Leigh Morrison, víctima o culpable?

A los satélites que orbitan la muerte de Liam Payne se suma la historia de la azafata Summer-Leigh Morrison, trabajadora del vuelo de la aerolínea British Airways. La azafata fue suspendida y su trabajo está en riesgo debido a una imprudente publicación en redes sociales que la auxiliar de vuelo hizo.

‘Nos acaban de decir que hoy llevaremos un ataúd con nosotros…’, y agregó: ‘Y luego descubrir que era el cuerpo de Liam Payne y que su familia también estaba en nuestro vuelo fue desgarrador’, fueron parte de las palabras de Summer-Leigh Morrison a más de 10K de seguidores, según reportó el diario británico The Sun.

Summer-Leigh Morrison podría quedar sin trabajo The Sun

Acusan a Summer-Leigh Morrison de ‘violar las reglas y de crueldad’

The Sun habló con una fuente de British Airways y desde allí aseguran que Summer-Leigh Morrison ya había tenido comportamientos que van contra las políticas de la aerolínea, y afirman que, para la azafata, son más importantes sus seguidores que su trabajo.

‘Es una grave violación de datos, sin mencionar que es un acto cruel y despiadado contarle al mundo el último viaje de Liam para el bien de sus seguidores en línea. Tendrá suerte de poder volver a volar con la aerolínea’, informó la fuente.

Liam Payne murió a los 31 años tras caer del balcón de un hotel en Argentina. (Getty Images)

La investigación recién empieza sobre el comportamiento de Summer-Leigh Morrison al publicar que haría parte de los tripulantes a bordo que llevarían el cuerpo de Liam Payne a Inglaterra, en especial tratándose de un caso que dejó en shock a millones de fans, amigos y familiares.