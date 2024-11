Jorge Ortíz de Pinedo revela cuál es el futuro de “Una familia de diez": “No estoy muriendo”

Jorge Ortiz de Pinedo, reconocido actor y productor mexicano, ha desmentido los recientes rumores sobre la cancelación de su serie Una familia de diez, así como las especulaciones sobre su estado de salud y un posible retiro de los escenarios.

En una declaración a los medios, Ortiz de Pinedo aseguró que la serie no ha sido cancelada por Televisa y continuará transmitiéndose hasta 2026, despejando así las dudas sobre el futuro de esta comedia familiar que ha conquistado al público.

“Televisa no canceló mi programa”, aclaró, destacando que la producción seguirá al aire durante dos años más. Respecto a su salud, el actor explicó que, aunque enfrenta una enfermedad crónica, esta condición no le impide continuar con sus actividades en el ámbito artístico. “Solo padezco una enfermedad crónica, pero eso no me impide seguir haciendo todo lo que me apasiona”, detalló.

Ortiz de Pinedo también explicó que, si bien sus médicos en Miami le han recomendado evitar el teatro debido a su necesidad de un concentrador de oxígeno, continuará activo en televisión y cine.

“Mis médicos me sugieren no trabajar en teatro, a menos que el personaje pueda aparecer en escena con un concentrador de oxígeno. Seguiré produciendo, escribiendo, dirigiendo y actuando en televisión y en cine. Y no estoy muriendo”, señaló, con el objetivo de disipar rumores alarmantes.

El actor reafirmó su compromiso con el entretenimiento y aseguró que, dentro de sus posibilidades, seguirá en el mundo del espectáculo: “Dentro de mis posibilidades y hasta que el cuerpo aguante, continuaré trabajando”. Así, Jorge Ortiz de Pinedo demuestra su pasión y entrega hacia su carrera, manteniendo la esperanza de sus seguidores y reafirmando su presencia en la pantalla chica.