Horóscopos 2024: Predicciones astrales para Tauro

Los nativos de Tauro son extremadamente sensuales, leales e independientes, y estas características ayudan a opacar la terquedad que identifica a signos como el de Anahí

TAURO (abril 20 - mayo 20)

CARTA DEL TAROT: El Papa.

DECRETO: Yo me concentro.

PLANETA: Venus.

COLOR: Verde.

ÁNGEL: Hagiel.

PIEDRA: Cuarzo rosa.

NÚMERO: 7

DÍA DE LA SEMANA: Viernes.

VELA: Blanca.

FLORES: Gardenia y magnolia.

PRIMER CUATRIMESTRE

Será un arranque de año pesado en temas laborales, pero podrás encontrar las soluciones necesarias para salir airosa(o) de esta situación. Tus jefes o superiores estarán de tu lado apoyando en lo necesario; tendrás una gran oportunidad de demostrar de lo que estás hecha(o), así que no te desanimes.

Será momento de reconciliarte con aquellas personas que estaban alejadas por diversos malentendidos; atrás quedarán los malos momentos, dando paso al inicio de nuevas relaciones. El amor no tendrá grandes cambios, se dará un avance lento pero seguro; la familia será un factor importante que te dará esa fuerza que necesitarás para seguir sin parar.

Carta del tarot: El Papa, representa la capacidad de escuchar tu voz interior.

SEGUNDO CUATRIMESTRE

El poder del triunfo se hará presente en temas laborales o de negocios; se vislumbran nuevas cosas por llegar llenas de éxitos, así que habrá mucho qué celebrar, pero sólo recuerda que no deberás confiar mucho en todos los que te rodean, no a todos les darán gusto tus logros.

Vitamínate y no se te olvide descansar lo necesario, podrías caer en resfriados fuertes; deberás combatir el cansancio, ya que necesitarás trabajar mucho y no podrás hacerlo si no tienes buena salud.

Arcángel Hagiel, gobierna a Tauro e invoca las cualidades de fiabilidad y practicidad.

TERCER CUATRIMESTRE

Serán meses de inestabilidad emocional, y tal vez tu relación estará pendiendo de un hilo; lo mejor que podrás hacer será soltar aquella situación con la que no puedas. Cuida mucho tus relaciones personales y de trabajo, no te pelees, sólo pon límites y que nadie se meta en tus asuntos. Podrían surgir problemas con los jefes o superiores, recuerda hablar siempre con la verdad y así se liberará todo; usa tu inteligencia y buena voluntad, con eso saldrás del problema.

Habrá viajes inesperados que te llevarán a lugares mágicos y llenos de gozo, eso te ayudará a refrescar tu vida y cargarte de buenas energías. Cuida mucho tu hígado, acude al médico; necesitarás poner atención y bajarle a los excesos.