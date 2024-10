Hijo de Ninel Conde y Giovanni Medina, celebra su cumpleaños diez con extravagante fiesta: FOTO

Emmanuel, el hijo menor de Ninel Conde, cumplió diez años el pasado 21 de octubre, y su padre, Giovanni Medina, no escatimó en detalles para celebrar a lo grande.

La fiesta se llevó a realizó el pasado 20 de octubre en un lujoso hotel ubicado en la colonia Bosques, de la Ciudad de México.

El evento tuvo una temática de videojuegos, en la que las pantallas destacaban el nombre del pequeño y los años que cumplía, como si fueran puntos de un videojuego.

Además, la decoración incluyó globos metálicos y enormes letras iluminadas con el nombre de Emmanuel. El famoso youtuber Fede Vigevani, con más de 50 millones de seguidores, fue el encargado de animar la celebración.

El menú fue igualmente lujoso, con platos principales que incluyeron filete de res con jugo de tintos y filete al grill con salsa de tahini y ponzu, además de una mesa de postres variados.

Giovanni Medina compartió una emotiva imagen del festejo en su cuenta de Instagram, acompañada del mensaje: “No sé hasta donde me lleve Dios, pero mi mayor bendición me la dio ya hace diez años. Feliz Cumpleaños hijo de corazón”.