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Rafaella Bigorra

Rafaella Gavira Bigorra es una actriz, hija de Raquel Bigorra que debutó en teatro con Tom Sawyer

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Hija de Raquel Bigorra recibe hate por su debut en Tom Swayer pero su mamá sale a defenderla
Rafaella Gavira debuta en teatro musical, aunque ya antes hizo televisión con un personaje del melodrama “Mi amor sin tiempo”
Octubre 25, 2026
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Alejandro Flores