¿Cómo salió del clóset? Gala Montes se sincera sobre su sexualidad en ‘La Casa de los Famosos México 2024': VIDEO

Gala Montes soltó la sopa sobre cómo fue su primer romance con una mujer.

Desde su pelea con Adrián Marcelo, Gala Montes ha captado el interés del público que quiere conocer más sobre su historia. La actriz y cantante mexicana ha aprovechado muy bien su tiempo en ‘La Casa de los Famosos 2024’. Ahora, ha compartido una anécdota que ha causado furor entre los fans de la comunidad LGBT+. ¿Qué fue lo que dijo?

Resulta que Montes, mientras estaba a solas con Gomita en la habitación y le retocaban el cabello, abrió su corazón y confesó que “siempre supo” que le gustaban las mujeres.

Esto dijo Gala Montes sobre su sexualidad: ¿es lesbiana?

Gala Montes compartió que desde niña se consideraba bisexual: “La neta, yo siempre lo supe, desde chiquita, que me gustaban las mujeres. Mi mamá se enteró por un live que hice; nunca se lo dije, y mi hermana también es [bisexual].”

Pero eso no fue todo. Gala también relató una anécdota que vivió con su hermana durante un viaje, en la que estuvo involucrada la actriz Bárbara Islas, con quien decidió “quitarse las ganas” de experimentar.

Hilo para quien se lo perdió Gala cuenta como salió del clóset con su mamá y su hermana 🏳️‍🌈 y como pasaron las cosas con Barbara Islas #LCDFMX2 #LCDLFMX pic.twitter.com/xnoMZynJM1 — @valujuls 🪸💜🥑🍊🥐 (@slp_juliantina) August 13, 2024

“Yo ya estaba teniendo cosas con esta chava y pensé: ‘me voy a dar la oportunidad, voy a probar, y no me quiero quedar con las ganas, quiero confirmarlo. Y si sí es, pues que sea’”, le contó.

Sobre la reacción de su mamá, Crista, Gala dijo que tenía miedo de decepcionarla, ya que para ella “era lo peor tener a un hijo gay”.

No obstante, la mamá de Gala Montes ya había reaccionado a esta noticia.

¿Qué dijo la mamá de Gala Montes sobre la bisexualidad de su hija?

Crista, la mamá de Gala Montes, respondió a los comentarios negativos sobre la supuesta “homofobia” hacia sus propias hijas. En el programa Siéntese quien pueda, aclaró que no tiene ningún problema con la orientación sexual de sus hijas.

“Yo me enteré el día en que lo declaró. Yo no lo sabía. Nunca me di cuenta. Dicen que soy homofóbica. No lo soy”, aclaró.