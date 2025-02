Gaby Spanic explota contra reportero: "¡No vengas aquí a echar bronca, eso fue con malicia!”

Durante la presentación a prensa de la obra “Brujas”, Gaby Spanic alzó la voz y puso un alto.

La pregunta de un reportero puso a la defensiva a Gaby Spanic, pues consideró que se trataba de un cuestionamiento tendencioso para afectar su imagen. La actriz participó en la conferencia junto a sus compañeras Lorena Herrera, Cecilia Galliano, Dalilah Polanco, Sabine Moussier, Bárbara Torres y Verónica Montes.

El reportero Gabriel Cuevas, de “Venga la alegría” y colaborador de Flor Rubio, le preguntó sobre el crédito que Gaby tendría en la obra, pues “siempre has pedido el primer crédito”.

Así que Gaby Spanic explotó: “Antes que nada me parece tu pregunta muy suspicaz, muy maldosa, aquí todas tenemos experiencia. Pareciera que te enviaron a fregar a la Spanic, no te preocupes, corazón, hagan lo que hagan a mí no me van a fregar, a mí quien me mantiene vigente es el público”.

“Yo no pido el primer crédito, a mí me lo brindan, yo no lo pido. Aquí todas somos protagonistas, todas son estrellas, y no vengas aquí a echar bronca”.

Gaby Spanic aprovechó para aclarar: “No soy esa mujer que han pintado los medios de comuniación. Ni soy conflictiva, ni soy irresponsable, ni pido mamadas ni cosas extrañas. Soy una mujer talentosa, linda y generosa con mis compañeras y mis compañeras conmigo. Gracias”.

Más tarde, con la prensa, reiteró que la pregunta del reportero le pareció “con malicia, tendenciosa... ¿para qué hacer preguntas fuera de lugar?”.

“Claro que fue una agresión. El crédito se gana con la carrera, con el tiempo. Ya basta que digan que soy conflictiva, mamona, yo no me meto con nadie, yo no ladro si no me muerden”.

Gaby Spanic insistió: “Ya basta que digan cosas que no son ciertas, porque duele, uno trata de ser la mejor versión de uno mismo. Te quitan trabajo por esa mala fama, si fuera millonaria, pero tengo un hijo y debo salir adelante”.

“No me gusta la gente malagradecida, con falta de empatía, tendenciosa, la gente con malicia no me gusta. Ya basta, ya”, insistió la venezolana.

Cabe mencionar que, en los créditos de la obra, Gaby Spanic aparece entre Laura Flores y Sabine Moussier. Por su parte, Lorena Herrera tiene un recuadro alrededor de su nombre para indicar que alterna funciones, pero eso hace resaltarla...