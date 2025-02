Francis tendrá un homenaje en teatro: Estos 2 actores darán vida a la icónica vedette trans

El productor teatral Enrique Gou nos cuenta todo sobre la obra que contará la vida de un ícono de la comunidad LGTB+ a 17 años de su muerte.

Desde niño, Enrique Gou estuvo involucrado en el negocio de los espectáculos; su padre, productor, lo metió cine, a comerciales (“fui niño Gerber”, comenta) y desde entonces ha producido infinidad de espectáculos teatrales, ha organizado infinidad de giras de sus producciones y de otros artistas que saben de su experiencia en el ramo y confían en sus resultados.

Ahora trabaja en la producción de un homenaje que quiere rendir a uno de los íconos de la comunidad LGTB+, Francis, quien desde los años 80 presentaba espectáculos de fonomímica con actores trans, imitando a figuras como Verónica Castro, Lucía Méndez, María Victoria, abriendo brecha en un mundo y en un México que no veía con buenos ojos el travestismo.

Francis fue muy señalado, muy mal visto; era otra cosa. Otro mundo.

“De hecho, cuando mi papá lo descubrió, él estaba en Veracruz con su socio Enrique Vidal, Q.E.P.D., y Vidal invitó a mi papá a ver Peinetas, que era el espectáculo que presentaba Francis, y ya luego mi papá le puso Le femmes México y lo trajo a la CDMX. Lo llevó con Gilberto Granillo para hacerle vestuarios más espectaculares, aunque aún conservamos los bocetos de sus propios diseños.

La lentejuela y la pluma…

“La pendejuela y la chingaquira, así decía Francis. Te confieso que fue complicado, al inicio, llevar a Francis de gira porque, recuerdo bien, en Morelia no querían dar el permiso para presentar el show, porque la regidora de aquellos años alegaba que era algo antimoral y no sé qué. Y les dije: “Oye, ya ni porque mi tío es su director técnico y los hizo campeones”. “¿Pues quién es su tío?”, me preguntaron y les dije: “Mi tío es Tomás Boy”. “Pues por ahí hubiera empezado; aquí está el permiso”, me contestó. Y en muchas ciudades pasaba así".

“La gente iba a quejarse al teatro; mandaban cartas, agredían a Francis, agredían a mi papá y fue una lucha constante. Yo por eso creo que el homenaje que se tiene que hacer es a Francis, porque es la bandera, es el estandarte. Él fue el que abrió la brecha en esto de las drags. Ella decía que eran transformistas, no existía ni el nombre de trasvesti o, al menos, no lo usaban. Mi papá también fue el que le puso “La ilusión hecha mujer”. Esa frase es de mi papá. Mi papá después se asoció malamente con Irma Serrano. Llevó a Francis al Frufrú, y la Serrano amenazó con una pistola a mi padre para que le cediera los derechos de Francis en su oficina...

Sin duda, viviste todo su despegue y encumbramiento…

“Sí, desde chavo conviví mucho con Francis, y ya después trabajé muchas giras con Gloria Brindis, que había pasado a ser la mánager. Cuando salió el primer Sólo para mujeres, ella armó Francis y sus Leopardos, que eran strippers. Y nos funcionó bien en muchas ciudades... Recuerdo cuando empezó con sus vestuarios majestuosos, era más caro transportar el vestuario que la compañía, porque se tuvo que mandar a hacer unas cajas especiales para cada espaldera, para los penachos, una caja por cada vestido”.

¿Y cómo surge la idea de este homenaje?

“El padre José de Jesús Aguilar me dio la idea y yo busqué a Pablo Zuack, que es un excelente escritor, que conoció la trayectoria de Francis... Por eso le dije al sacerdote que sería mi socio, por haberme dado la idea, y el pequeño porcentaje que le toque de las giras y las funciones en todos lados se irá a alguna institución que él decida; quizá sea La casa de las muñecas, que es para puras servidoras sexuales trans”.

¿Quién más está dentro del proyecto?

“Rafael Perrín será el director. Hablé con Pavel Arámbula, porque antes le había ofrecido el papel a Libertad Palomo, pero no la vi entusiasmada; creo que tuvo problemas con Francis; habría sido una Francis espectacular, pero bueno, hablé con Pavel Arámbula y José Márquez, que estuvo en La casa de las flores, y creo que ambos serán unos extraordinarios intérpretes de Francis”.

Homenaje a Francis

¿Qué es lo que veremos en la obra?

“Contaremos su lucha, su vida, sus adicciones, porque si vamos a contar, hay que contar la verdad, por dura que sea. Vamos a tocar cosas crueles, como el bullying; que llegaron a golpear a Francis en la escuela, todo eso lo vamos a marcar. Vamos a hablar de la mamá, doña Sula. Doña Zula apareció cuando Francis ya tenía dinero. La tía Zoila, que fue la que la respaldó, la abuela también. Son temas que vamos a tratar, con respeto. Pero hay que tratar la verdad”.

¿Cuándo piensas estrenar?

“Yo pienso que para marzo. El libreto ya está. Ofelia Cano sería la mamá; Lupita Sandoval sería la tía. Hay un galán que sale ahí también que es un tema fuerte, de este galán que le cambió la vida a Francis, para mal... Vamos a transportar a la gente a los ochentas. Van a escuchar los chistes de aquel entonces”.

Estrenas en Ciudad de México y después ¿te lo llevarás de gira?

“Pues ya me hablaron hasta para Estados Unidos. Y la idea es llevarlo a algunos países de Centroamérica, donde también era muy querido”.