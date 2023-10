Estos son los infaltables de los famosos en su altar de Día de Muertos

Los famosos preservan la tradición de Día de Muertos, montan altares y se los dedican a sus seres queridos que se adelantaron

En la más reciente edición de TVyNovelas, te contamos que “el Día de Muertos es una de las tradiciones más emblemáticas de nuestro país, muestra de ello es que ha sido tema recurrente en producciones de cine nacionales o extranjeras en las que se resalta su importancia cultural”. Por ello, algunos famosos nos compartieron de qué manera siguen la tradición mexicana, y a quiénes honran en sus ofrendas.

Galilea Montijo

“Soy muy fan de nuestras tradiciones en general, me encantan. Después de ver la película Coco confirmo que nuestros seres siempre reciben luz en el más allá y en donde estén. Haríamos mal en no seguir esta tradición reconocida a nivel mundial. En mi altar siempre pongo fotos de mis seres amados y de la gente que quiero y ya partió; son indispensables las de mis abuelas a quienes envío mucha luz, sus cosas favoritas... Lo más importante es tenerlos siempre presentes en el corazón”.

Cynthia Urías

“Confieso que, desde que se estrenó la película Coco, le di un significado diferente a esta celebración. En mi tierra (Sinaloa), no se estilan las ofrendas; es más de ir al panteón, escuchar música y se acabó. Ahora mis hijos me motivan a poner la ofrenda cada año, y procuramos hacerlo juntos; pongo la foto de mi abuelita, la de la abuelita de mi esposo... Familiares que desgraciadamente han fallecido. Soy de poner hasta su comida preferida, pan de muerto, chocolates, veladoras, calaveritas de azúcar, el tequilita... Trato de poner de todo. Es una tradición con la que mis hijos están creciendo, y me parece bonito seguirla fomentando”.

Galilea Montijo y Fer Corona revelan qué es lo que no puede faltar en sus altares Archivo TVyNovelas

Salvador Ibarra

“Soy de Guadalajara, donde se sigue la tradición colocando una ofrenda; en la CDMX no acostumbro a hacerlo, porque siento que nuestros seres queridos llegan a mi tierra. Si acaso, enciendo algunas velitas y pido por ellos; soy de pedir también por la gente que aún está entre nosotros. Veo que mi hija Isabela ya es seguidora del Halloween, y la apoyo en sus gustos, pero procuro también que no deje de preservar la tradición en la que honramos a los que ya se fueron”.

Fer Corona

“Soy fanático de nuestras tradiciones, entre ellas la del Día de Muertos; siempre pongo una ofrenda en casa con una foto de mi abuelita, una de las personas más importantes en mi vida y que lamentablemente se me fue ya; también pongo a Magdita Rodríguez, a quien quise mucho, a mis abuelos maternos, y les pongo su pan de muerto, los cigarritos... Todo con la finalidad de preservar esta bonita tradición”.

Sofía Escobosa

“Como buena mexicana, por supuesto que pongo ofrenda; crecí con esa tradición tanto en mi casa como en la escuela, y me encanta. Me gusta desde que voy a comprar las cosas: el papel picado, la fruta, las velas... Ir a imprimir las fotos de mis familiares y seres queridos, y también las de mis perritos que se han ido. Desafortunadamente, este año también pondré a Angelita, una señora que ayudó en casa de mis papás durante 35 años, y que hacía honor a su nombre, era un ángel. A ella estará dedicado mi altar este año, y por supuesto a mi papá, que se fue hace siete años; siempre lo recuerdo en mi ofrenda. Pienso que ellos si regresan, vienen, nos visitan, aunque estén en un lugar o espacio mejor”.