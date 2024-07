Esto dice Arturo Carmona sobre una posible reconciliación amorosa con Aracely Arámbula

Arturo Carmona y Aracely Arámbula vivieron un romance hace 15 años cuando actuaron juntos en la obra de teatro “Perfume de Gardemia” y aunque se intentó de que el amorío fuera secreto, salió a la luz.

La relación terminó en medio de la polémica, pero con el pasar del tiempo, cada quien retomó sus vidas y las fricciones quedaron en el olvido.

Ahora, el destino los hizo volver a coincidir para volver a trabajar juntos en la misma puesta en escena y los fans comenzaron a preguntarse: ¿Dónde hubo fuego, cenizas quedan?.

Sobre la posibilidad de un reencuentro sentimental, ahora que ambos están solteros, fue cuestionado Arturo Carmona y sin pelos en la lengua aclaró cuál es el panorama entre ambos.

“No, no (no hay posibilidad). Es algo que ya lo hemos aclarado. Son 15 años que tomamos caminos distintos. Le deseo siempre lo mejor; me da mucho gusto que le vaya muy bien en su vida, en su carrera”, aseguró el galán a las cámaras de Imagen Televisión.

Carmona se mostró muy emocionado de poder volver a hacer “Perfume de Gardemia” al lado de “La Chule” y aclaró que están preparados para trabajar bajo la cordialidad.

“Primero que nada somos profesionales. Amamos esta carrera, amamos nuestra profesión. El público merece respeto, nuestra entrega, nuestro cien por ciento y es lo que vamos a hacer, obviamente. Lo que sucedió en el pasado, quedó en buenos términos. Somos compañeros antes que nada y somos amigos”, expresó.