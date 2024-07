El último mensaje de Shannen Doherty, protagonista de Beverly Hills 90210, antes de morir: “Me da miedo”

La actriz estadounidense Shannen Doherty, famosa por sus roles en “Beverly Hills 90210" y “Hechiceras”, falleció a los 53 años, el sábado 13 de julio, sin embargo, la triste noticia trascendió un día después.

Su representante, Leslie Sloane, confirmó su muerte en un breve comunicado de prensa en el que detalló que la querida artista falleció rodeada de sus seres queridos.

Doherty compartió su lucha contra el cáncer de mama a través de su podcast “Let’s Be Clear”, en el que revelaba intimidades de su salud y su carrera.

En su última publicación en redes sociales, expresó su incertidumbre sobre la duración de su tratamiento de quimioterapia, aunque mostró esperanza debido a un cambio en la estructura de sus células cancerosas.

Murió estrella de “Beverly Hills, 90210", Shannen Doherty: Todo lo que se sabe

“No tengo idea de cuánto tiempo estaré con la quimioterapia. No tengo idea si serán, ya sabes, tres meses, o si serán seis meses o si vamos a, ya sabes, si después de tres meses no funciona, si vamos a cambiar de nuevo como yo. En realidad... eso no es algo que pueda predecir, no es algo que mi médico pueda predecir y da miedo”, expresó en un video el 25 de junio.

Shannen comenzó su carrera artística a la temprana edad de 10 años en la serie “Father Murphy” y ganó fama por sus papeles en “Beverly Hills 90210'” como Brenda Walsh y en “Hechizeras”, interpretando a Prue Halliwell.