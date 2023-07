El nieto de Cepillín ingresó al hospital para su última sesión de quimioterapias

El nieto de Cepillín: Eddie, de 16 años, enfrenta una dura batalla contra el cáncer desde febrero pasado, pero hace unos días, el pasado 17 de julio, reingresó al hospital para realizarse su última sesión de quimioterapias.

El joven no pierde la esperanza de vencer la enfermedad. “Nunca me he sentido triste, pero sí hay veces que cuando regreso de las quimios me siento muy cansado, atropellado, pero de ánimo estoy muy bien, me siento tranquilo, dándole con todo para salir pronto de este tratamiento”, dijo a TVyNovelas antes de internarse.

Su padre, Ricardo Jr. “Cepi” ha estado con él en todo momento, desde que iniciaron esta lucha que confían ganar: “De como entró la primera vez a como está ahorita, lo veo totalmente mejorado, la primera vez entró sin poder respirar, con su piel y sus ojos amarillos porque el tumor estaba empujando varios órganos, pero ahorita su color de piel regresó, y ya le estaba empezando a crecer su cabello, aunque con las sesiones de quimios se vuelve a caer, pero como decimos: ‘el cabello es lo de menos’, lo que queremos es que desaparezca lo que tiene adentro”, señaló Cepi, quien se las ha arreglado como ha podido para solventar los gastos que les ha generado esta situación.

“Ahora sí que no hemos dejado de trabajar, al principio sí le bajé un poco el ritmo porque tenía que estar pegado a mi hijo, pero últimamente, como he visto su mejora, no he parado de trabajar y gracias a Dios las contrataciones y las giras siguen, y en (la plataforma) Tik Tok también me han apoyado mucho, porque hubo un momento que mi hijo estuvo en el hospital casi dos meses y dos meses estuve yendo y viniendo, imagínate los gastos, todo eso te tumba, pero gracias a Dios la gente me ha apoyado y los empresarios no me han dejado de dar trabajo”.

Eddie se ha sometido, hasta el momento, a seis sesiones de quimioterapias: “Ha estado cinco días en el hospital por cada ingreso y cada día le ponen varias botellas de quimio, ha sido muy pesado”, nos contó su padre sobre el proceso que ha enfrentado su hijo.

En todo este tiempo, Eddie ha tenido que modificar su ritmo de vida y llevar ciertos cuidados especiales: “Llevo una dieta balanceada, he bajado mucho el consumo de azúcar, grasas y de todo eso, y tomo mis medicamentos. Y respecto a la escuela, desde que empezó la cuarentena por la pandemia de COVID-19, me cambié a una en línea y eso me ayudó mucho, ahorita he faltado a algunas clases por lo mismo, pero me han dado permiso y espero pronto retomarlas”, señaló el joven.

Cepi explicó que después de esta última sesión de quimioterapias, “los médicos nos dicen que le van a hacer un PET (Tomografía de Emisión de Positrones) para checar en qué situación se encuentra Eddie luego de las quimios. “No le han querido hacer muchas tomografías porque son muy fuertes, dejaron descansar un poco a mi hijo, pero uno quisiera ver que ya se está desapareciendo el tumor, pero estamos contentos porque sabemos que hay un buen progreso, que el tumor se ha ido haciendo cada vez más pequeño”, explicó.

Para él y su hijo lo más importante es tener fe: “Nosotros nos hemos puesto en las manos de Dios y ahí vamos caminando”.