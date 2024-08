El lujoso regalo que le dio el hijo del “Chapo” a Belinda y su encuentro con él

La periodista Anabel Hernández ha sacudido el mundo del entretenimiento y la política con nuevas revelaciones en su proyecto “Narcosistema”. Según Hernández, la famosa cantante Belinda habría sostenido una relación de amistad con Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo del conocido narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Estas afirmaciones surgen de testimonios obtenidos por la periodista, incluyendo uno del “Mini Lic”, Dámaso López Serrano, quien fue socio y amigo cercano de Iván Archivaldo.

“Yo le pregunté directamente: ¿sabe, por ejemplo, si algunos de los “Chapitos” han estado involucrados con alguna artista? “Mini lic” dijo que sí… “Mini Lic” me dijo: ‘o sea, no estuve ahí, pero lo que Iván me decía (era) con Belinda, él presumía… No recuerdo el año, pero él lo presumía que era su amiga y que tuvo que ver con ella, pero que, al final, terminó como amigos”, dijo

De acuerdo con el “Mini Lic”, Iván Archivaldo y Belinda habrían tenido varios encuentros, lo que sugiere una relación más cercana de lo que se conocía públicamente. Esta revelación se suma a la declaración de otra fuente anónima, quien confirmó a Hernández un encuentro entre la exprometida de Christian Nodal y el hijo del líder del Cártel de Sinaloa.

“Este informante me afirmó que hubo un encuentro directo entre Iván Archivaldo y Belinda en el año 2022. Ocurrió en una hermosa residencia en la bahía de Altata, Sinaloa. Un paradisiaco lugar. Es un lugar donde los “Chapitos” les gusta. Es ahí, en la playa, en el atardecer y después bajo la luna, que tuvo una cena romántica con la cantante Belinda”, señaló.

Además, la periodista detalló que, según la misma fuente, Iván Archivaldo habría mostrado su generosidad hacia la cantante con un lujoso obsequio, lo que refuerza las especulaciones sobre la naturaleza de su relación.

“Además de la cena romántica, Iván le habría hecho un regalo muy particular a Belinda: un reloj de más de 200 mil dólares”, aseguró.

Hasta el momento, ni Belinda ni su equipo han emitido declaraciones respecto a las acusaciones vertidas en el proyecto “Narcosistema”.