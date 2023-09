El Coyote expone a Peso Pluma por la millonaria cantidad que cobra por un concierto privado

El Coyote revela el alto precio que hay que pagar por un concierto privado de Peso Pluma

José Ángel Ledesma, mejor conocido como El Coyote, expuso la millonaria cantidad que cobra Peso Pluma por un concierto privado. El cantante, de 52 años de edad, reveló que se enteró de la cifra que cobra su colega, de 24 años, porque quería contratarlo para la más reciente fiesta de cumpleaños de su hijo menor.

“(Mi hijo) Se me enojó porque no le traje a Peso Pluma para que cantara porque no le voy a pagar yo 20 millones de pesos para que me cante, eso es lo que me anda cobrando”, contó El Coyote.

Y como El Coyote no estaba dispuesto a pagar esa cantidad tan fuerte, le dijo a su hijo que tenía dos opciones: tener a Peso Pluma en su celebración o seguir viviendo en su casa, pues el sinaloense aseguró que para pagar el show de PP tendría que vender su propiedad.

Recordemos que Julio Preciado, compadre de El Coyote, ya había dado algunas declaraciones sobre el fenómeno de Peso Pluma y había comentado que el intérprete de ‘Ella baila sola’, ‘Por las noches’ y ‘Rosa pastel’, entre otros éxitos, cobraba 15 millones de pesos, cifra que habría aumentado al mismo tiempo que su popularidad.

El Coyote admite que Peso Pluma lidera las listas del regional mexicano

Pese al alto precio que hay que pagar por un concierto privado de Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real de Peso Pluma, El Coyote aceptó que su joven colega se encuentra en la cima del género regional mexicano e incluso sus corridos tumbados tienen enloquecidos a sus dos hijos varones.

Sin embargo, El Coyote no gastaría tantos millones por oír cantar a Peso Pluma en un show privado e incluso le mandó sus mejores deseos “porque lo que tú le deseas a una persona, Dios te manda a ti mil veces más. Entonces yo le mando bendiciones”, expresó el cantante.