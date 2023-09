Diego Escalona nos comparte cómo llegó a su vida su mascota Farah

Diego Escalona es uno de los actores infantiles que más ha destacado en los melodramas nacionales, ha participado en telenovelas como Mi corazón es tuyo y La piloto 2.

Actualmente se encuentra grabando Golpe de suerte, del productor Nicandro Díaz, y con estas tiernas fotos nos presenta a su compañera de vida.

Nombre:

Farah.

Raza:

Mestiza.

Edad:

1 año y medio.

¿Cómo llegó a tu vida?

Buscaba a una amiga, y en el momento que la fui a buscar se acercó a mí, parecía que los dos esperábamos encontrarnos.

Juguete favorito:

Las pelotas de tenis.

Algo que la distinga:

Es muy protectora, cuando salgo a acampar siempre está atenta a todo y procura que nadie se me acerque.

Pasatiempo favorito:

Le encanta correr, si la dejo ir de un lugar a otro, eso le gusta mucho.

¿La has cruzado?

No, creo que cruzarla a fuerza no es agradable.

¿Dónde duerme?

Le hemos comprado varias camas, pero las rompe y termina conmigo.

¿Le das besitos?

Muchos, y aunque luego dicen que es malo, a mí me encanta.

¿Cuánto gastas en su cuidado?

Mil mensuales aproximadamente, no es algo exacto.

¿Qué haces con ella cuando te vas de vacaciones?

Depende, si es en auto la llevo, pero si no se puede, con algún familiar o en un lugar especializado donde la cuidan.

Mensaje para los lectores de TVyNovelas:

Amen a los animales, ténganles el respeto que nosotros quisiéramos que nos tuvieran, porque son seres vivos y debemos cuidarlos; adopten si pueden, así les darán y recibirán mucha felicidad.