Carín León: fan vestida de novia le propone matrimonio y así responde el cantante

Este fin de semana, Carín León ofreció un concierto en el que se llevó tremenda sorpresa luego de que una fan vestida de novia y con un ramo de flores, le pidió matrimonio.

Y es que, el intérprete de ‘La boda del Huitlacoche’ la vio entre el público, la invitó a subir al escenario, le dedicó una canción y hasta se puso a bailar con ella ante la presencia de todo el público.

Todo sucedió en Tampico, Tamaulipas, donde el cantante, que estaría dándose una nueva oportunidad en el amor con una joven de nombre Meylin Zúñiga, fue protagonista del emotivo momento.

Carín León responde ante pedida de matrimonio

Johana, nombre de la fan de Carín León, se convirtió en parte fundamental del concierto debido a que el artista la invitó a subir al escenario al ver todo el esfuerzo que se había tomado para ir a su show.

El artista le dedicó la canción ‘Qué más puedo pedir’ y hasta se animó a bailar con ella ante la vista de todos los espectadores. Tras el inolvidable momento vivido arriba del escenario, Johana lanzó el ramo de flores hacia el público siguiendo con la tradición de las bodas.

“Una de las canciones que se ha vuelto parte importante de mi carrera y que me recuerda a todos ustedes. Siempre hay que ser agradecidos y yo agradezco, porque con un público como ustedes. Qué más puedo pedir”, respondió Carín por medio de sus redes sociales.

“La verdad, no encontraba cómo venir al evento”, reveló la joven a la prensa. “Me gusta ser única, no me gusta vestirme como las demás. Así que dije: ‘¿Por qué no?’. Pues vestida de novia”, agregó entusiasmada.

Para finalizar, la seguidora del cantante mexicano fue contundente acerca de lo que significa Carin León para ella: “Él es un rey, y un rey tiene que tener a su reina”, expresó.