Ángela Aguilar rompe el silencio y asegura que le valen las críticas: “Estoy viviendo un sueño”

A sus 20 años, Ángela Aguilar está viviendo, el hasta ahora, más polémico momento de su corta vida, incluso mucho más controversial que la vez que salieron a la luz unas fotos muy comprometedoras con su ex novio.

La cantante está viendo el mundo arder y las críticas llover sobre sus hombros, todo por su tan mediático romance con el cantante Christian Nodal, quien terminó su romance con Cazzu, y a las dos semanas anunció noviazgo con Ángela.

Pero, a la hija menor de la dinastía Aguilar parece que el “hate” le vale, pues dejó claro en una entrevista para una revista de sociales que ella nunca casi se defiende de las críticas y que opta por dejar que la gente hable y diga lo que quieran, pues la gente que ella quiere saben perfectamente quién es ella.

La cantante aclara que ella no está obligada a decir su verdad y que no dará explicaciones porque después se sentiría culpable de algo que ella no hizo. Como por ejemplo... ¿Fue o no la tercera en discordia entre Nodal y Cazzu?.

Confiesa que ha sufrido mucho por preservar su vida v privada, por eso la cuida tanto con recelo, siguiendo el ejemplo de sus padres, quienes llevan 27 años de casados y de ellos sólo se sabe, lo que quieren que los demás conozcan.

Ángela expresa sentirse muy feliz, emocionada y estar viviendo “un sueño” al lado de su novio, quien es papá de una bebé de ocho meses. Dijo que ella junto al intérprete de “Adiós amor” están aprendiendo a vivir y a ser adultos, para luego contar su historia.

Sin ser específica si se casó o no, solo recordó unas palabras que le dijo su padre, Pepe Aguilar: “No te cases ni embaraces todavía”.

¿Le habrá hecho caso o no a Pepe? Lo cierto es que hsy demasiadas pruebas y pocas dudas de que sí se casaron en Italia.