Alexa Castro, la hija de Daniela Castro, reveló que tiene un tumor: los duros detalles

Alexa Castro, la hija de la actriz Daniela Castro, abrió su corazón en una reciente entrevista y reveló que atraviesa por un momento muy complicado de salud debido a que le fue diagnosticado un tumor

La joven cantante se mostró tranquila a pesar del preocupante diagnóstico que la llevará al quirófano en cuestión de meses y es que, a decir de Alexa, el tumor le fue detectado a tiempo, lo que incrementa las posibilidades de una pronta mejoría.

¿Dónde tiene el tumor Alexa Castro y cuáles son los pasos a seguir en las siguientes semanas? Estos son todos los detalles del revés en la salud de la hija de Daniela Castro que impactó a sus seguidores.

TE PUEDE INTERESAR:

¿QUÉ DIJO ALEXA CASTRO SOBRE EL TUMOR QUE LE DETECTARON?

Fue en una charla reciente con el programa Venga la Alegría que Alexa Castro se sinceró acerca del tumor benigno que le fue detectado debajo de la lengua y que le ha ocasionado algunos problemas para respirar: “No es nada malo, pero me lo tengo que quitar”, reconoció la cantante.

“Me salió un tumorcito que es benigno. Ya me habían operado, me lo quitaron, pero ya me volvió a salir”

Alexa reveló que no es la primera vez que entra al quirófano por esta causa, pues el tumor ya le había sido extirpado hace algunos años y, de nuevo, volvió a aparecer: “Me salió un tumorcito que es benigno. Ya me habían operado, me lo quitaron, pero ya me volvió a salir”, detalló la cantante.

Hasta ahora, no hay una fecha definida para la cirugía de la hija de Daniela Castro; sin embargo, la joven se dijo lista para afrontar este reto personal, sólo está esperando algo importante: “Quiero que esté mi mamá en la casa, por eso no me he operado”, expresó.

¿QUÉ ES EL MUCOCELE, EL TUMOR QUE LE FUE DETECTADO A ALEXA CASTRO?

Alexa Castro detalló que, en un inicio, pensó que se trataba de un afta o una ampolla en la lengua; sin embargo, con el tiempo el bulto creció y, cuando comenzó a sentir incomodidad para comer, acudió con un especialista que le reveló que se trataba de un tumor llamado mucocele.

El mucocele es una lesión que puede derivar en un tumor benigno presente en algunas zonas de la cavidad bucal como el interior de los labios, la mejilla o la lengua, como le pasó a Daniela Castro; básicamente, esta lesión es causada por una acumulación del líquido de la saliva que puede formar un bulto o llaga.

El mucocele es generalmente indoloro y su extracción es muy fácil cuando crece a un tamaño considerable, pues en la mayoría de las ocasiones el problema se resuelve con una cirugía ambulatoria que sólo requiere anestesia local.