Adrián Marcelo pone ultimátum a Gala Montes y la llama “feminista de 3 pesos”

Adrián Marcelo asegura que no quiere continuar con su “pelea estúpida”.

El 8 de marzo de 2025, Gala Montes recordó lo que vivió en “La casa de los famosos México” con Adrián Marcelo, a quien señaló de ser un “potencial feminicida”.

Como primera respuesta, el regiomontano pidió ayuda a sus seguidores para posicionar el hashtag #GalaFalsaFeminista, y ofreció 350 mil pesos por una entrevista con la mamá de Gala Montes... “La oferta no tiene fecha de caducidad”.

“Si hacemos tendencia #1 el #GalaFalsaFeminista donaré 150 mil pesos de mi bolsa a una Asociación Civil seria que procure combatir la violencia contra la mujer. Ustedes deciden cuál”, escribió Adrián, quien más tarde publicó una carta dirigida a Gala Montes, a quien tachó de ser una “feminista de tres pesos”.

En el texto, Adrián Marcelo aseguró que no tiene intenciones de seguir con su “pelea estúpida”, pero que se defenderá cuando lo difamen.

Aquí está el texto completo:

"¿Cuántas humillaciones digitales necesitan @GalaMontes2 @BebaCrista @Ichomexicat para entender su realidad?

No han hecho más que cavar un pozo en el que siguen hundiéndose. Yo no tengo intenciones de continuar con esta pelea estúpida, pero si siguen DIFAMANDO, voy a seguir ejerciendo mi derecho de réplica. Así de fácil.

Hicieron más sólido mi matrimonio, mi lazo con mis seguidores, pusieron a prueba mi inteligencia emocional. Fortalecieron la relación con mis seres queridos y alejaron a personas que no necesitaba en mi entorno. Han sido maestros de vida. En realidad, siento compasión por ustedes, en especial por su sobrina, que pinta para repetir tu historia, Gala.

“Detente. Sana. No soy un potencial feminicida, soy simplemente un competidor de un reality que no creyó en tu estrategia de víctima y decidió jugar a desenmascararla. Acepto que no me salió, tú ganaste, eres la flamante tercer lugar y tienes una carrera musical por delante, ¿cómo por qué desperdiciar energía conmigo? ¿Qué quieres lograr?”

Los invito a reflexionar como la familia unida que son, pero sobre todo, los exhorto a no usar agendas, ni movimientos sociales para posicionar una carrera artística. Es ruin y muy, pero muy bajo.

Cambien, de lo contrario, me encargaré que cada 8M se acuerden de mi y no de las mujeres que vil y cruelmente usan para llenarse la cartera. Feministas de 3 pesos, es lo que son. #GalaFalsaFeminista”.

Adrián Marcelo a Gala Montes

¿Qué dijo Gala sobre Adrián?

Este 8 de marzo, Gala Montes recordó lo vivido con Adrián Marcelo, a quien calificó como un “feminicida en potencia”. Además, publicó un video editado con momentos que se vivieron en el reality show, cuando se hacía de palabras con el youtuber regiomontano que califica a Gala como una “falsa feminista”.

“No te incomoda el feminismo, te incomoda saber que eres machista”, escribió Gala, además de anotar:

“Lo que vivimos ese día fue el reflejo de nuestra sociedad: Un feminicida en potencia : Adrián N. Y yo, una mujer que por fin le puso un alto y que lo sacó por la puerta de atrás.¡Saquen a su Adrián Marcelo! ¡Abandonen a su Diego rivera! #8M Se va caer y sino lo tiramos”.